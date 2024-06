Résultats des élections européennes à Ayguesvives 2024 en direct

Les résultats des élections européennes 2024 à Ayguesvives sont dévoilés aujourd’hui. Découvrez tous les scores et les élus d’Ayguesvives. En direct à 19:20 – À Ayguesvives, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? L’autre interrogation qui enveloppe ces européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections du Parlement à Ayguesvives, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,6% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d’opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann s’était arrogé 11,01% à Ayguesvives, contre 20,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l’issue du scrutin du jour…

En direct à 17:08 – Le Rassemblement national à Ayguesvives, un favori aux européennes ? La fraction d’électeurs du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection 2024. Les enquêtes d’opinion dessinent une liste Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l’Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit l’amener à 26% à Ayguesvives, soit dix points de plus également que son score de l’époque à l’échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n’a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus risquées.

En direct à 15:02 – Tendance favorable à Hayer à Ayguesvives ? Les électeurs d’Ayguesvives avaient voté pour Marine Le Pen à 17,28% lors du premier tour de l’élection du chef de l’Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 28,07% et 25,59% des votes. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 66,23% contre 33,77% pour Le Pen. Avec 13,01%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 40,60% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n’ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Il n’y aura pas d’amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

En direct à 12:45 – Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Ayguesvives. Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparaît de nouveau comme indispensable au moment d’anticiper le scrutin de ce dimanche. À Ayguesvives, les dernières élections européennes s’achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,92% des suffrages. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,43%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,09%.

En direct à 11:45 – L’avenir de l’Europe se dessine aussi à Ayguesvives. Quelle influence la population d’Ayguesvives exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec 50,36% de population active et une densité de population de 197 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d’emploi à 5,27% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l’emploi. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,38%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,22%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l’éducation, tel que le taux de titulaires d’un diplôme universitaire (47,76%), suggèrent un niveau élevé d’instruction à Ayguesvives, soulignant ainsi l’importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

In direct à 10:30 – Taux d’abstention aux dernières européennes à Ayguesvives : les enseignements. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le record d’abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Ayguesvives, 57,82% des électeurs n’avaient pas pris la peine de se déplacer. L’analyse des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. À l’occasion des européennes de 2019, le taux d’abstention représentait 37,78% dans la commune d’Ayguesvives. Le taux d’abstention était de 49,19% en 2014.

En direct à 09:30 – Quelles prévisions pour l’abstention aux élections européennes à Ayguesvives ? À Ayguesvives, l’une des grandes inconnues du scrutin européen sera la participation. Il y a deux ans, au premier tour de l’élection présidentielle, 15,73% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d’abstention de 19,21% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d’abstention aux législatives 2022 s’élevait à 41,2% au premier tour. Au deuxième tour, 43,13% des citoyens n’ont pas exercé leur droit de vote. Qu’en sera-t-il pour les élections européennes à Ayguesvives ? La guerre aux portes de l’Europe est notamment capable de pousser les habitants d’Ayguesvives (31450) à s’intéresser plus fortement de l’élection.

En direct à 08:02 – Journée électorale à Ayguesvives : les horaires des bureaux de vote. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d’Ayguesvives. A l’occasion des européennes, les nouveaux membres français du Parlement européen vont être désignés lors d’un scrutin proportionnel avec listes fermées. Plus précisément, ce 9 juin, les 2 221 votants d’Ayguesvives doivent se décider parmi trente-huit listes identiques dans tout le pays. Il y a plus de choix qu’en 2019, où trente-quatre listes avaient candidaté. Qui de Raphaël Glucksmann (Parti socialiste), Manon Aubry (La France insoumise), François-Xavier Bellamy (Les Républicains) est pressenti pour prendre la tête des européennes à Ayguesvives ?