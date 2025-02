La maison de style Midcentury de Denver a été rénovée avec soin, et elle est de retour dans toute sa splendeur des années 1960. Située au 5450 Mohawk Road, Littleton, CO 80123, cette propriété emblématique est maintenant disponible sur le marché pour 1,3 million de dollars. Construite en 1960 par l’architecte Bruce Sutherland, elle a récemment fait l’objet d’une rénovation minutieuse par Retrovations LLC en 2024.

Une visite de cette maison emblématique vous emmène à travers un voyage dans le temps, alors que chaque détail a été soigneusement restauré pour préserver son charme original tout en améliorant sa fonctionnalité pour la vie moderne. L’atrium vous accueille à la porte d’entrée, avec un revêtement mural en noyer sur mesure, un bac à plantes original et une rampe d’escalier. Le plafond en bois avec poutres apparentes crée une ambiance chaleureuse dans l’espace de vie principal. La façade sud de la maison est presque entièrement vitrée du sol au plafond, offrant une connexion fluide entre l’intérieur et l’extérieur.

Les fenêtres en verre et aluminium ont été remplacées pour maintenir le design d’origine tout en améliorant l’efficacité énergétique. Le mur en brique rustique s’étend du foyer du salon au patio privé orienté vers le sud. Cette maison est située dans un quartier de 56 maisons de style Midcentury inscrit au Registre national des lieux historiques, offrant ainsi une rare occasion de posséder une propriété architecturalement significative et soigneusement entretenue.

La rénovation effectuée par Retrovations LLC a été réalisée en harmonie avec les couleurs d’origine de la maison. Les armoires en bois sur mesure de la cuisine sont de Cream Modern, ajoutant une touche contemporaine à cet espace empreint de nostalgie. Le tapis à poils longs a été arraché pour révéler le sol en liège d’origine, renforçant ainsi l’authenticité de la maison.

La salle de bains principale est équipée d’un chauffage par le sol radiant pour contrer les hivers froids du Colorado. Un foyer fonctionnel de la marque Majestic est le point central du sous-sol aménagé, offrant chaleur et atmosphère à cet espace polyvalent. Les détails de la rénovation témoignent du souci du détail et du respect de l’histoire de cette maison emblématique.

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a souligné l’importance de préserver des propriétés architecturalement significatives comme la maison de style Midcentury à Denver. Selon lui, « ces maisons sont des témoins de l’histoire du design et de l’architecture, et il est crucial de les restaurer avec soin pour les générations futures à apprécier ».

La maison de style Midcentury de Denver à 1,3 million de dollars est un véritable trésor architectural, offrant une combinaison unique de design rétro et de commodités modernes. Sa rénovation méticuleuse et respectueuse de l’histoire en fait une propriété exceptionnelle qui attire les amateurs d’architecture du monde entier. Ne manquez pas cette occasion rare de posséder une pièce d’histoire vivante dans la magnifique région de Denver.