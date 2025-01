Title: Movr: Votre Futur Assistant Personnel Alimenté par l’IA

Deux étudiants créent un assistant personnel unique

Imaginez un avenir où un robot peut non seulement vous livrer de la nourriture, des colis et des courses, mais aussi se transformer en votre propre moyen de transport personnel. C’est exactement ce que propose Movr : un concept futuriste conçu pour allier la robotique à la mobilité, ou comme le nomment ses créateurs Jungmin Park et Chaewon Lee, la « ro-bilité ». Ce projet étudiant présente un compagnon pilotable alimenté par une IA qui anticipe vos besoins, gère les tâches et se transforme en moyen de transport en cas de besoin – un peu comme votre propre assistant intelligent sur roues.

Une conception multifonctionnelle pour simplifier la vie

Movr rend la vie plus facile en s’occupant de petites et grandes tâches. Besoin de faire des courses ? Pas de problème. Le système de stockage intelligent de Movr peut transporter et même réfrigérer des articles tout en naviguant de manière autonome en ville. Il vous suffit de connecter votre smartphone sur le dessus et vous pouvez instantanément attribuer des tâches telles que la livraison de documents pour le travail ou la récupération de nourriture pour le dîner. Grâce à sa technologie d’auto-équilibrage, Movr assure une conduite douce en utilisant plusieurs capteurs pour analyser le terrain et les conditions, ajustant automatiquement l’espacement des roues pour une stabilité et un contrôle supplémentaires. Des accessoires tels que des plateaux pour le stockage intérieur sont disponibles, permettant une meilleure organisation et polyvalence.

Personnalisation et mobilité à portée de main

Movr offre bien plus que de la commodité – il apporte de la personnalisation et de la mobilité à portée de main. Avec des combinaisons de couleurs personnalisables et des modules attachables, Movr peut être adapté à des styles de vie spécifiques, que vous soyez amateur de sports, de jardinage ou de déplacements urbains. Son système alimenté par IA apprend en continu vos routines, naviguant de manière proactive jusqu’à votre emplacement et vous assistant en cas de besoin. Lorsque vous devez vous déplacer, Movr se transforme en un véhicule électrique. L’avant s’ouvre, les guidons se déplient et un siège apparaît, créant un véhicule personnel entièrement fonctionnel équipé d’un système d’assistance à la conduite avancé pour une conduite plus sûre et plus intelligente.

Un avenir où la robotique personnelle devient la norme

Bien que Movr ne soit actuellement qu’un prototype visionnaire, il laisse entrevoir un avenir où la robotique personnelle deviendra une réalité quotidienne plutôt qu’une surprise occasionnelle. En attendant, espérons que ce concept ingénieux fasse le chemin de l’imagination à la réalité plus tôt que prévu. Les mêmes capteurs restent pleinement opérationnels en mode mobile.

Pour en savoir plus sur le Movr de Jungmin Park et Chaewon Lee, visitez behance.net.