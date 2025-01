Renaissance Inspirée par une Étude de Cas au Cœur de Los Angeles

Au cœur du quartier de Brentwood à Los Angeles, une maison de style mid-century minutieusement restaurée comble le fossé entre son héritage design et les esthétiques contemporaines. Construite à l’origine en 1963, la maison Park Lane était presque cachée par son paysage envahi par la végétation. Dirigée par le designer et développeur Jordan Bakva, la réimagination s’est inspirée des célèbres Case Study Houses de la ville, honorant les caractéristiques originales tout en intégrant de manière transparente des matériaux et des stratégies spatiales modernes.

Une Vision Révolutionnaire

Les Case Study Houses, conçues entre 1945 et 1966, représentaient une vision révolutionnaire : créer des logements abordables et beaux pouvant être reproduits pour les familles américaines de l’après-guerre. Des architectes tels que Charles et Ray Eames, Richard Neutra et Pierre Koenig ont transformé la conception résidentielle, défendant des plans d’étage ouverts, une intégration avec le paysage et des matériaux innovants qui célébraient la fonction et la forme.

Bakva affirme : « Je voulais que l’atmosphère soit détendue, chaleureuse et presque apaisante – un endroit où vous pouvez vous détendre et vous ressourcer ou vous divertir et explorer également. Cela a été principalement réalisé grâce à une profonde connexion avec la nature, visible depuis chaque pièce. De vastes murs de portes coulissantes permettent une vie intérieure-extérieure sans faille, renforçant davantage cette connexion. »

Une Approche Pionnière

L’approche de Bakva a canalisé cet esprit pionnier. Là où des designers moins expérimentés auraient pu effacer les traces historiques de la maison, il a plutôt choisi d’amplifier son dialogue original. La piscine en forme de rein, l’extérieur en briques et l’entrée en terrazzo – des éléments qui auraient pu être considérés comme démodés – sont devenus des artefacts architecturaux à comprendre et à célébrer. Un exemple parfait est la baignoire encastrée d’origine de la salle de bains principale. Au lieu de la remplacer, Bakva a rafraîchi la fonction avec du marbre Ceppo et des murs en micro-ciment finis à la main, créant un clin d’œil à ses origines sans compromettre sa pertinence.

Une Résidence Équilibrée

D’une superficie de 3 488 pieds carrés, quatre chambres, dont la suite principale, se trouvent d’un côté de la résidence, tandis que la cinquième est située en face, servant de bureau. Les espaces publics, tels qu’un salon formel avec un projecteur escamotable, un salon avec un bar, un coin salon à l’entrée et un espace salle à manger ouvert près de la cuisine, complètent une disposition conçue pour la vie contemporaine tout en préservant l’esprit mid-century de la maison.

Pour plus d’informations, visitez jordanbakva.com. Photographie par Evan Ramzi.