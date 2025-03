Une propriété Midcentury exceptionnelle à La Nouvelle-Orléans attire l’attention des acheteurs potentiels avec son prix de 2,3 millions de dollars. Située au 15, rue Tern, à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, cette maison construite en 1956 par l’architecte George Saunders de Lawrence, Saunders, & Calongne offre une empreinte de 6 131 pieds carrés comprenant 6 chambres et 7 salles de bains sur un terrain de 0,69 acres.

George Saunders, un architecte renommé de La Nouvelle-Orléans, a conçu cette œuvre d’architecture de style international, qui est mise en vente pour la première fois en trois générations de propriété familiale. La propriété a été soigneusement entretenue et préservée au fil des ans, avec seulement quelques mises à jour et modifications réfléchies. Le terrain, le plus grand de tous les enregistrements de Lake Vista, s’étend sur plus de 30 000 pieds carrés, avec des dimensions de 210 pieds sur 150 pieds, offrant une intimité inégalée et de l’espace pour se déployer.

Une caractéristique unique de la maison est un écran coulissant en papier de riz qui sépare le salon et la salle à manger, ajoutant une touche de design élégante et fonctionnelle. Les murs du salon sont fabriqués à partir de panneaux massifs de noyer noir américain, apportant une chaleur naturelle à l’espace. De plus, une mise à jour de la cuisine en 1986 a été conçue par l’architecte local Albert Ledner, ajoutant une touche moderne à la maison tout en respectant son esthétique d’origine.

Outre la maison principale, la propriété comprend une cabane de 617 pieds carrés et un garage de 978 pieds carrés, offrant un espace supplémentaire pour les invités ou un atelier. Cette maison unique en son genre incarne le style et l’élégance intemporels du design Midcentury, attirant les passionnés d’architecture et les acheteurs à la recherche d’une propriété historique et bien entretenue.

Will Allstetter, un écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a souligné l’importance de préserver des joyaux architecturaux comme celui-ci. « L’architecture Midcentury est un témoignage de l’innovation et de la créativité de son époque, et ces maisons offrent une expérience de vie unique et intemporelle pour ceux qui les apprécient », a-t-il déclaré.

Cette propriété exceptionnelle à La Nouvelle-Orléans est une occasion rare de posséder une pièce d’histoire architecturale et de vivre dans le luxe et le confort d’une maison Midcentury bien entretenue. Avec ses caractéristiques uniques, son emplacement privilégié et son histoire fascinante, cette maison est un trésor caché qui ne demande qu’à être découvert par un propriétaire passionné et avisé.