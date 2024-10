En célébrant un siècle d’activité, l’entreprise de télécommunications Telefónica a rouvert un magasin phare à Madrid, en Espagne. Espacio Movistar est situé dans un gratte-ciel achevé en 1929 – le premier de la ville. Le magasin de détail ne se contente pas de présenter les produits de la marque, il offre également une expérience interactive aux clients.

Studio Banana a repensé le magasin en collaboration avec Design Bridge et Partners. Les architectes ont suivi un processus de rénovation strict pour mettre en valeur le bâtiment historique tout en créant un cadre moderne qui reflète l’évolution de Telefónica. “Nous voulions retrouver l’essence de l’espace d’origine, mais aussi apporter le futur”, déclare Matías Rodríguez, directeur général de Studio Banana.

Situé sur la Gran Vía, une importante rue commerciale, cet endroit favorise la connectivité entre Madrid et la communauté, commençant au niveau du sol avec la restauration de la façade. Un cube en acier inoxydable se trouve près de l’entrée pour que les visiteurs puissent entrer et voir des projections futuristes sur un écran LED haute résolution.

Le grand atrium à double hauteur sert de cœur à ce niveau, utilisé pour des événements et des retransmissions en direct. Visible depuis l’extérieur, cette vaste zone invite les visiteurs à explorer une gamme de contenus numériques spécialement conçus pour Espacio Movistar. Dans la zone de vente au détail ici, les acheteurs peuvent comparer et acheter les derniers appareils, des téléphones mobiles aux tablettes.

Le marbre lustré, autrefois recouvert, est maintenant revitalisé et poli. Le terrazzo forme des marches courbées et entoure la base de chaque colonne, cachant astucieusement les fils et les composants électriques. De petits fragments de pierre similaire dans le nouveau revêtement de sol correspondent à la palette d’origine, un mélange de nuances crème, émeraude et rouille. Un escalier hélicoïdal en acier, revêtu de noyer nervuré, mène à l’étage supérieur.

À cet étage, l’accent est mis sur le divertissement pour un public plus jeune, avec une gamme de sections d’activités. Les influenceurs d’aujourd’hui, qu’ils soient célèbres ou débutants, peuvent réserver l’une des deux bulles transparentes pour enregistrer ou prendre des selfies. La zone de jeux permet aux amateurs de tous âges de jouer sur des consoles de jeux vidéo ou d’essayer des lunettes virtuelles. L’éclairage rappelant le jeu du Tic-Tac-Toe, en formes X et O audacieuses, ajoute une touche ludique au plafond.

Les vêtements et équipements de marque sont présentés de manière galerie, un mini-shop-in-shop qui attire l’attention des consommateurs lorsqu’ils passent. Il y a même un théâtre pour des projections spéciales des émissions de télévision en streaming de la division Movistar et des films.

La conception du magasin phare met en valeur le rôle essentiel que l’entreprise joue dans cette histoire continue. “L’héritage de Telefónica est unique, et ils sont toujours des pionniers”, note Rodríguez. “Le renouvellement du bâtiment et de ce magasin est un message, un indice de ce qui est à venir.”

Encadré par une pergola en bois organique, le café sert également d’espace de co-working confortable. Les gens peuvent profiter de nourriture et de boissons avant de se rendre au Musée de la Fondation Telefónica. Avec des expositions permanentes et tournantes, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la manière dont la communication et sa technologie changeante ont façonné la culture et l’économie de l’Espagne.

Pour en savoir plus sur les collaborateurs derrière le projet, visitez studiobanana.com et designbridge.com. Photographie par Juan Baraja.

Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on peut souvent la trouver lors d’une exposition de mode ou en train d’acheter plus de livres. Anna rédige la colonne Friday Five, ainsi que du contenu commercial.