Lorsqu’il s’agit de vivre en plein air idyllique, les pittoresques côtes italiennes et les vues sur les lacs viennent souvent à l’esprit et offrent une inspiration intemporelle pour créer un luxueux refuge à la maison. Cette vision est désormais plus accessible grâce à la dernière collaboration entre Alex Woogmaster du studio Woogmaster basé à Las Vegas et la marque de meubles patrimoniaux Walters Wicker. S’inspirant de la côte italienne, Woogmaster présente deux collections, Avant et Varenna, qui apportent l’essence de vacances à vos espaces extérieurs. “Nous concevons régulièrement des meubles sur mesure dans nos projets, et c’est excitant de voir Varenna et Avant rejoindre la prestigieuse gamme de produits Walters. Nous espérons que la fonction et la beauté de ces meubles en feront un grand succès,” réfléchit Woogmaster.

La collection Avant tire son nom du mot italien “Avant,” reflétant son design moderne et épuré. Cette série architecturale comprend une chaise longue, ainsi que des tables basses et d’appoint assorties. Les cadres inclinés de la collection permettent un empilage facile, et leur construction légère améliore la polyvalence et la facilité d’utilisation. Avec des silhouettes épurées et minimalistes, les pièces Avant peuvent se suffire à elles-mêmes ou se fondre harmonieusement avec d’autres meubles d’extérieur, y compris ceux de la série Varenna.

Inspirée par l’élégance classique des villas du bord du lac du nord de l’Italie, la série Varenna offre une touche contemporaine aux formes traditionnelles. Cette collection entièrement rembourrée comprend un canapé trois places, un fauteuil, des poufs, des chaises de salle à manger, des tabourets de bar et de comptoir, et une chaise longue. Les cadres métalliques raffinés et les pieds fuselés soutiennent des sièges moelleux, tandis que les accoudoirs avec des détails incurvés uniques ajoutent une touche distinctive qui distingue Varenna.

Les collections Avant et Varenna sont disponibles en aluminium standard laqué noir et blanc, avec des options de couleurs personnalisées pour s’adapter à votre esthétique. La série Varenna offre également des choix de revêtement de Giati Elements ou permet aux clients d’utiliser leurs propres matériaux, offrant une approche personnalisée au confort en plein air.

Pour en savoir plus sur la collection Avant et Varenna par Woogmaster Studio pour Walters Wicker, visitez walterswicker.com.

