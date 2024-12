Meilleurs 10 Postes Vendredi Five de 2024

Le top 10 des posts les plus populaires du vendredi Five de l’année 2024 a été révélé, mettant en lumière des personnalités influentes dans le monde du design et de l’architecture. Découvrez qui a captivé les lecteurs et a su se démarquer parmi les talents de premier plan de l’année.

10. Larry Booth Partage les Endroits + Espaces Qui le Captivent + Plus

Larry Booth, avec son flair naturel pour le design et ses convictions architecturales, a accumulé plus de 50 ans de pratique professionnelle où il a contribué de manière significative au paysage culturel de Chicago en plus de l’arène académique plus large. En tant que fondateur et directeur principal de Booth Hansen, il a montré l’exemple en prouvant que des solutions de design robustes viennent d’un studio collaboratif ouvert et organisé.

9. Alda Ly se Réjouit du Verre à Canne, des Bains Islandais + Plus

L’architecte Alda Ly continue d’assembler un portfolio de travaux significatifs en concevant pour des entrepreneurs et des startups avec sa pratique ALA Studio. Elle a une histoire riche de contributions socialement conscientes au domaine et utilise la recherche ethnographique pour informer ses concepts. Bien que la pratique de Ly aborde une large gamme de projets, chaque espace est imprégné d’un sens du jeu et reflète sa profonde considération pour l’expérience humaine du client.

8. Hadiya Williams sur les Connexions, un Amour des Objets Anciens + Plus

Les tendances de la pensée graphique s’étendent dans presque tous les autres aspects du design, comme en témoigne le travail de Hadiya Williams et de son studio de design Black Pepper Paperie Co. Elle puise dans deux décennies d’expérience dans les arts graphiques pour informer des objets frais dans le domaine de la céramique et du design de surface. De plus, son travail s’appuie sur une tradition riche de l’art et des textiles d’Afrique de l’Ouest tout en faisant référence au Black Arts Movement et à la Harlem Renaissance du début du 20e siècle.

7. Susan Maddux Partage ses Textiles Vintage, sa Collection d’Art + Plus

L’artiste basée à Los Angeles, Susan Maddux, réalise des œuvres qui offrent une expérience tridimensionnelle incroyable. Sa technique inspirée de l’origami transforme les peintures en sculptures murales surdimensionnées à travers une expérimentation avec la proportion et les motifs. Le travail connecte également Maddux – une femme japonaise de 4e génération Hapa – à des générations d’artisans qui l’ont précédée.

6. Kate Rohrer sur les Combinaisons, les Parfums Terreux + Plus

La pratique créative est inextricablement liée à l’expérience de vie. Et pour la designer d’intérieur Kate Rohrer, son temps à servir des tables et à verser des cocktails dans l’industrie de la restauration informe toujours la façon dont elle aborde les projets d’hospitalité. Son cabinet ROHE Creative est responsable de certains espaces exaltants grâce à l’utilisation sans vergogne de la couleur de Rohrer et à sa penchant pour les textures riches mélangeant harmonieusement des styles disparates en récits personnels uniques.

5. Sarah Jefferys Chérit le Design Durable, Beaucoup de Lumière Naturelle + Plus

La conception de maisons passives, les objectifs de zéro net et la durabilité. Ces choses peuvent sembler être des maux de tête pour certains, mais pour Sarah Jefferys – qui dirige son propre cabinet, Sarah Jefferys Architecture + Interiors – elles sont l’impulsion pour atteindre la solution de design la plus robuste pour les personnes et la planète. Expert dans son domaine avec plus de 20 ans d’expérience, Jefferys a pour mission d’atteindre zéro net sur tous les projets de son studio dans la prochaine décennie.

4. George Smart sur son Architecture Résidentielle Moderne Préférée

Ayant abandonné une carrière dans le conseil, George Smart s’est lancé dans une nouvelle voie pour rendre la pareille. En recherchant des précédents de design pour une nouvelle maison familiale, il a remarqué le manque de sources en ligne réputées pour Monsieur Tout-le-Monde. Il a décidé de construire son propre référentiel, ce qui a marqué la fondation de NCModernist, et plus tard USModernist – le plus grand fichier éducatif à but non lucratif au monde dédié à la documentation, à la préservation et à la promotion du design résidentiel moderniste.