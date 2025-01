Maison Minuscule vs. Micro-Maison: Quelle est la Différence?

Vivre dans un Espace Réduit

Pendant plus d’une décennie, j’ai vécu dans un appartement de 35 mètres carrés à Brooklyn. Ce n’était pas la mignonne « tiny house » que l’on voit dans une émission de HGTV ou dans une vague infinie de vidéos TikTok. C’était, eh bien, un petit appartement que mon partenaire et moi avons transformé en un chez-nous plus que vivable.

La Quête du Bon Espace

La pandémie de Covid a conduit à des appels Zoom en duel dans des espaces restreints, incitant un besoin urgent de finalement agrandir notre espace, mais j’ai beaucoup appris sur l’importance de déterminer combien d’espace vous avez vraiment besoin, même si la réponse est un peu plus. Les petits espaces dans cette question posent tous une question similaire : Quelle est la bonne quantité d’espace pour vivre selon vos besoins ? Chacun y répond avec beaucoup moins que les environ 224 mètres carrés en moyenne d’une maison américaine nouvellement construite.

Exploration de Divers Exemples

Mais ils ne sont pas non plus délibérément minuscules ou remplis de meubles sur mesure élaborés. Ils ne montrent pas des personnes réalisant des prouesses de réduction extrême. Au contraire, ils répondent aux besoins de leurs habitants avec économie, intention et créativité. Prenez la structure abritant un ensemble de bureaux pour lui et elle dans un jardin de Seattle. Avec un minimum de mètres carrés, elle résout le dilemme très moderne de comment travailler depuis chez soi sans être constamment chez soi ou sur le dos de son partenaire.

D’autres exemples sont plus extrêmes. Sur un petit terrain à Osaka, au Japon, encastré entre des bâtiments voisins, une famille de cinq personnes a construit une maison grande et étroite avec des espaces de vie fluides en spirale autour d’un atrium étroit surmonté d’un grand puits de lumière. Le résultat semble plus grand que ses 80 mètres carrés.

D’autres exemples sont juste amusants : Qui ne voudrait pas passer du temps dans un sauna flottant ou dans un dôme dans les bois ?

Conclusion

Les appartements en particulier présentent souvent un défi en matière d’organisation intérieure, et dans ce numéro, nous visitons quelques exemples historiques pour trouver de l’inspiration. Le premier a été conçu par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Un appartement disponible dans leur Immeuble Clarté de 1932, considéré comme un précurseur du chef-d’œuvre multifamilial Unité d’habitation à Marseille, a suffi pour inciter un couple belge à déménager à Genève. Pendant ce temps, Maria Bottero est restée en place. Elle vit dans le même appartement milanais conçu par son ancien mari, l’architecte Umberto Riva, depuis 1969, et deux photographes ont récemment publié un livre montrant l’intérieur pour la première fois en plus de 50 ans. Nous visitons également d’anciennes chambres de bonne rénovées dans le célèbre immeuble Belnord à Manhattan, achevé en 1909 ; vous pourriez le connaître sous le nom d’Arconia dans la série « Only Murders in the Building ».

En fin de compte, la variété des maisons dans ce numéro montre que lorsqu’il s’agit de configurer de petits espaces, une taille ne convient pas à tous, mais les possibilités sont infinies.

William Hanley, Rédacteur en Chef, Dwell

Publié le 14 janvier 2025