Les Artistes Mexicains et les Vues sur l’Océan en Baja Mises en Avant par Maison IMA

Située le long du littoral de San José del Cabo en Basse-Californie du Sud, au Mexique, la Maison IMA conçue par le Studio Ezequiel Farca s’étend sur 38 007 pieds carrés, répartis entre une maison principale et une maison d’invités. La maison est ancrée par un axe longitudinal audacieux qui organise l’ensemble du projet. Cette caractéristique centrale relie les intérieurs de la maison à ses patios extérieurs et terrasses, facilitant le libre passage de la lumière naturelle et de l’air. Le design met fortement l’accent sur l’harmonie entre l’environnement construit et son cadre côtier, permettant aux résidents de vivre une profonde connexion avec le paysage.

Des éléments aquatiques et des patios soigneusement aménagés renforcent davantage l’atmosphère tranquille. Ces éléments façonnent non seulement les espaces intérieurs, mais offrent également des moments de contemplation et de sérénité, transformant la maison en un sanctuaire. Le côté est de la résidence s’ouvre de manière spectaculaire sur l’océan, encadré par des dalles de béton substantielles qui ombragent les espaces de vie du rez-de-chaussée tout en servant de terrasses au-dessus.

Les propriétaires, fervents collectionneurs d’art mexicain, ont insufflé leur amour pour la culture dans chaque coin de la Maison IMA. Le design évoque intentionnellement les qualités d’une galerie d’art, avec des espaces méticuleusement sélectionnés pour exposer des oeuvres acquises lors de leurs voyages à travers le Mexique. Ce mélange unique d’expression personnelle et de raffinement architectural garantit que la maison est autant un espace d’exposition qu’une zone de vie.

La sélection des matériaux joue un rôle crucial dans l’esthétique et le succès fonctionnel de la Maison IMA. Le bois de teck et les dalles de béton préfabriquées dominent la palette, choisis pour leur durabilité, leur beauté naturelle et leur capacité à se fondre dans le cadre côtier. Ces matériaux, avec leurs tons terreux et leurs textures, servent de toile qui accentue les bleus vibrants de l’océan et du ciel.

En approchant de la maison principale, les visiteurs sont accueillis par une façade aveugle qui offre un sentiment d’intimité et d’intrigue. Le volume en porte-à-faux de la chambre à l’étage supérieur sert également d’abri pour une zone de réception extérieure. À l’intérieur de la maison, une petite incision dans l’un des murs de terre révèle une cascade sereine, créant un espace contemplatif qui renforce la connexion de la maison à la nature.

La suite principale est un refuge privé, avec des terrasses, un foyer et un jacuzzi, offrant une vue panoramique sur l’océan. Pendant ce temps, la piscine à débordement du rez-de-chaussée semble fusionner avec l’horizon, renforçant le sentiment d’illimité.

La maison d’invités, bien que conçue avec une disposition plus simple et plus informelle, maintient l’élégance et la connexion à la nature de la maison principale. Un chemin incliné mène de la rue à une cour abritée, offrant à la fois une protection contre le vent et une connexion à l’océan. Le rez-de-chaussée dispose de grands espaces de vie ouverts, comprenant une cuisine et une salle de sport, tandis que l’étage supérieur abrite quatre chambres. Chaque chambre bénéficie de vues sur l’océan et d’un accès à un couloir en bois de teck qui offre à la fois de l’ombre et un attrait esthétique.

Photographie par Fernando Marroquín, Jaime Navarro et Oscar Hernández (Maison d’invités IMA).