Une maison en verre à 1,3 M $ : un havre unique en pleine nature

Situé au 39 Hornbeck Lane, Accord, NY, cette maison en verre est une véritable œuvre d’art architecturale, offerte au prix de 1 295 000 $. Construite en 1994, cette résidence de 2 090 pieds carrés comprend trois chambres, deux salles de bains, et repose sur un terrain de 4,3 acres.

L’agent immobilier décrit la maison comme étant nichée au cœur des bois tranquilles du comté d’Ulster, l’Accord Aerie émerge de la forêt tel une sculpture moderne, ses lignes industrielles et ses matériaux audacieux créant un contraste frappant avec l’environnement naturel. Au-delà de l’Aerie, la vallée de l’Hudson se dévoile dans toute sa richesse. Les matins peuvent être passés à explorer les charmants villages de Stone Ridge et High Falls, regorgeant de boutiques d’antiquités, de boutiques artisanales et de marchés fermiers. Pour les amateurs d’aventure en plein air, les sentiers de Mohonk Preserve et Minnewaska State Park sont à proximité. À moins de deux heures de NYC, l’Aerie offre un mode de vie à la fois ancré et élevé. Avec son intégration harmonieuse de l’architecture et du paysage, l’Accord Aerie est une conversation entre le design et le monde naturel, une maison en verre flottant dans la paisible forêt de la vallée de l’Hudson.

Le salon à aire ouverte est réchauffé par une cheminée à bois. La paroi de verre de seize pieds de hauteur s’étend sur les deux étages supérieurs de la maison. La salle de bains principale dispose d’une baignoire profonde située sous un puits de lumière. Le jacuzzi sur le patio offre une vue sur les quatre acres de terrain environnants.

Un refuge de tranquillité dans la nature sauvage

Cette maison en verre n’est pas seulement un lieu de vie, c’est un véritable refuge de tranquillité au cœur de la nature sauvage. Ses grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur les bois environnants, permettant aux résidents de se sentir en harmonie totale avec leur environnement. Chaque coin de la maison semble avoir été pensé pour inviter la lumière naturelle à pénétrer et pour offrir une vue panoramique sur la nature luxuriante qui l’entoure. C’est un véritable havre de paix pour ceux qui recherchent à la fois l’intimité et la connexion avec la nature.

Une architecture en harmonie avec la nature

L’Accord Aerie est bien plus qu’une simple maison en verre. C’est une œuvre d’art architecturale qui repousse les limites de la conception traditionnelle. Son mélange de lignes épurées et de matériaux modernes en fait une structure unique qui se fond parfaitement dans son environnement naturel. L’architecture de la maison crée un dialogue captivant entre l’homme et la nature, invitant ses habitants à vivre en symbiose avec leur environnement. C’est un exemple parfait de la façon dont l’architecture peut non seulement s’adapter à la nature, mais aussi la sublimer.

En conclusion, la maison en verre de l’Accord Aerie est bien plus qu’une simple résidence. C’est un refuge luxueux et contemporain au cœur de la nature, offrant à ses habitants un mode de vie unique en parfaite communion avec leur environnement naturel. Une visite de cette demeure exceptionnelle ne manquera pas de captiver et d’inspirer tous ceux qui ont le privilège de la découvrir.