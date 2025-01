Maison de San Francisco de 2,45 M $ conçue par un architecte renommé de Sea Ranch

Un joyau architectural à vendre pour la première fois

Une maison emblématique située au 4067 20th Street, San Francisco, en Californie, conçue par l’architecte renommé George Homsey est désormais disponible sur le marché pour la toute première fois. Cette propriété unique, construite en 1961, offre un aperçu rare du talent et de la vision architecturale de Homsey, célèbre pour son travail à Sea Ranch. Avec un prix de 2,45 millions de dollars, cette maison est un joyau architectural qui ne manquera pas de captiver les amateurs d’art et d’histoire.

Un exemple original de la Troisième Tradition de la Baie

La maison, d’une empreinte de 2 223 pieds carrés, comprend 4 chambres, 1 salle de bain et deux salles d’eau. Avec un lot de 2 848 pieds carrés, la propriété est un témoignage de l’engagement de Homsey envers la conception architecturale innovante et fonctionnelle. En tant que résidence où Homsey a vécu jusqu’à son récent décès, la maison offre un aperçu intime de la façon dont l’architecte a habité l’espace, avec des détails soigneusement pensés et une disposition verticalement orientée qui crée une connexion unique avec la nature environnante.

Une intégration harmonieuse avec l’environnement

Douglas fir, un arbre indigène de la baie de San Francisco, recouvre les murs de la maison, apportant une chaleur naturelle et une connexion avec le paysage local. Les niveaux de la maison s’ouvrent les uns sur les autres, créant une fluidité et une continuité entre les espaces, comme le salon à double hauteur qui offre une vue imprenable sur la ville. Les détails architecturaux, tels que les fenêtres expressives et les coupoles des puits de lumière, soulignent la planification minutieuse des espaces intérieurs, offrant une expérience unique à chaque visite.

Un cadre exceptionnel avec vue sur la ville

Située sur Liberty Hill, la maison offre des vues panoramiques vers le nord de la ville, offrant un cadre idyllique pour profiter des paysages urbains de San Francisco. En tant que témoignage vivant du talent de George Homsey, cette propriété unique est une opportunité rare de posséder un morceau d’histoire architecturale à San Francisco.

Pour plus d’informations sur cette propriété exceptionnelle, veuillez contacter l’agent immobilier responsable. Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir une maison emblématique conçue par l’un des architectes les plus célèbres de Sea Ranch.