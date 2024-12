Les Meilleurs Designs de la Deuxième Édition de l’EHD 2024

Bienvenue dans la deuxième édition annuelle de la liste « Best Of Design » de l’EHD ! Comme je l’ai dit l’année dernière, le « meilleur » n’est pas vraiment une chose quand il s’agit d’art, du moins nous ne le pensons pas. C’est tellement subjectif et il y a tellement de choses qui sont TELLEMENT bonnes ! Cette liste est donc vraiment plus sur ce qui nous a le plus marqué cette année. Qu’est-ce qui nous a tout simplement marqué et n’a pas pu sortir de notre esprit ? De plus, l’année dernière était simplement axée sur la décoration. Cette année, nous voulions ajouter une « meilleure visite à domicile » à la liste. Cela signifie que chacun de nous a choisi une visite à domicile et un (ou deux ou trois) éléments de décoration préférés qui ont tous été lancés en 2024. Comme espérons-le vous tous, nous adorons tellement le design et sommes constamment inspirés par l’inspiration continue que nous voyons quotidiennement. Ok, passons à cette liste !

Mallory : Le Charme Vintage Moderne de la Maison d’Emma Roberts

L’espace auquel je reviens sans cesse est la maison de Kansas City d’Heidi Gardner. MON DIEU. C’est tellement bien. Et incroyablement inspirant pour moi ! Peut-être que je suis partial parce que KC a une place spéciale dans mon cœur, mais quand j’ai vu ça, j’ai eu l’impression d’être mort et d’être allé au paradis du milieu de siècle du Midwest. C’est surréaliste, imaginatif, cohérent et trempé dans un lambris de chêne, exactement comme je l’aime. Entre la hotte de ventilation carrelée disco dans la cuisine (Ridicule ? Oui. Impraticable ? Bien sûr, mais pour moi ? GÉNIAL) et le miroir de salle de bain façon fromage suisse avec des lumières de vanité ambrées intégrées et une cloison murale en blocs de verre circulaires assortis (un peu long, sans aucun doute) – il y a tellement d’éléments originaux qui distinguent cette maison. Mais c’est la répétition réfléchie de la forme et du matériau qui fait de cette maison une vraie gagnante à mes yeux. Les touches de chrome partout. Des cercles partout. Du bois dans chaque pièce. Le facteur cool émane de chaque pièce et c’est juste si bien conçu, à mon humble avis. L’intégration, le lambris de chêne, le double bar, avec des carreaux de mosaïque fabriqués à la main, visibles à la fois à l’intérieur et à l’extérieur ? Ou mieux encore, le miroir flottant double face, tombant devant une grande fenêtre ? UGH ! Il y a simplement trop de joyaux à souligner. J’ai probablement vu cette visite AD 50 fois et je suis fasciné par quelque chose de différent à chaque nouvelle vision. Cette maison continuera à m’inspirer pendant des années, j’en suis sûr !

Mallory : Les Vases en Osier Tressé de West Elm

Cette année, j’ai l’impression que le monde du design a VRAIMENT dormi sur ces grands vases en osier tressé de West Elm ! Ils apportent une énorme dose de style pour un prix étonnamment raisonnable (159 $ – 269 $). Je suis particulièrement partial envers le grand vase de 53 pouces de haut, qui est graphique, texturé, sculptural et aussi vraiment, vraiment mignon.

Mes deuxièmes choix ? Ces vases en osier tressé que notre merveilleuse styliste Getty a apportés à notre dernière séance photo de RugsUSA – les voir traîner sur le buffet ici – et ces luminaires en forme de poisson-lune en osier. Que puis-je dire ? Je suis vraiment fan du bois cette année.

Caitlin : Le Pied-à-Terre Rétro des Années 1970 Conçu par Bachman Brown

Lorsque nous avons parlé de faire un post « meilleur de », je me sentais perdu – j’ai épinglé près de 3 000 pièces cette année ! Comment pourrais-je jamais choisir un favori ? Et puis j’ai parcouru mon Pinterest et j’ai réalisé que j’avais enregistré CHAQUE PHOTO de ce pied-à-terre de rêve inspiré des années 1970 conçu par Bachman Brown. J’ai passé l’année au milieu d’une grosse période de design moderniste italien et mexicain des années 1970, donc nommer cette maison comme mon « meilleur de » me semble particulièrement approprié. Vous devriez jeter un œil à la visite complète sur Elle Decor – l’aménagement de l’espace est génial ; la retenue des couleurs est brillante ; l’utilisation des intégrés et des pièces vintage m’a laissé bouche bée ; toute la maison donne l’impression d’un câlin chaleureux et facile à entretenir. Il n’y a pas de trucs partout, mais le design en dit tellement sur le style et l’ambiance des gens qui résident dans cette maison – c’est juste totalement aspirant pour moi. Je rêve d’avoir un point de vue aussi clair et raffiné !

Gretchen : Le Cabinet Brutaliste en Bois de Buis 2024

Pour son abordabilité, sa polyvalence et son excellent design global, mon produit de l’année est la table d’appoint HOLMERUD d’IKEA. Jess m’a d’abord attiré l’attention sur cette pièce avec son super article de blog, « Les Nouvelles Pièces d’IKEA Sont Si Bonnes Qu’Elles N’Ont Pas Besoin d’Être Hackées ». Et c’est vrai ! Cette table d’appoint n’a nécessité rien de plus que l’assemblage, qui a été SI rapide et facile. J’ai acheté quatre de ces – oui, QUATRE – pour mon salon récemment, car j’ai une disposition assez difficile (peut-être que vous en avez lu un peu ici) et j’avais besoin de créer un coin conversation/mi-mur pour que mon canapé ne semble pas flotter au milieu de la pièce. C’était en fait une suggestion d’un lecteur de commencer simplement avec cette nouvelle ligne avant de se lancer dans une construction DIY et ils avaient tellement raison ! Trois de ces tables d’appoint (qui, à mon avis, ressemblent et fonctionnent beaucoup plus comme des étagères que des tables d’appoint) sont alignées le long du dos de mon canapé, exactement comme IKEA les montre sur leur site web. J’aime le fait que, à lui seul, cette « table » est identique devant et derrière mais pas de côté à côté. Pour moi, cela rend la pièce plus « design » et pas aussi évidemment fabriquée par IKEA que certaines de leurs autres collections très appréciées comme KALLAX ou LACK. Grâce à ce design plus moderne, asymétrique mais miroir, lorsqu’il est combiné avec un autre, il semble former une unité connectée, avec la liberté de réarranger (un passe-temps favori du mien). Ils se combinent sans effort et s’enroulent facilement autour du canapé sur le côté, aussi – ce que fait ma quatrième unité. Je suis obsédé par la façon dont tout s’est assemblé et j’aime le fait que cela semble avoir été fait sur mesure pour mon canapé, l’enveloppant dans un grand câlin chaleureux en chêne blanc. Mais surtout, c’est INSANE pour moi que pour ces « tables d’appoint » je n’ai payé que 50 $ chacune ! Ils sont tellement bien faits à un coût si raisonnable, et pour quelque chose qui a l’air si bien et se sent si robuste, c’est sans aucun doute mon meilleur coup de l’année !