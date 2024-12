Les Tendances de Design Qui Façonneront Nos Maisons en 2025

En 2024, de nombreuses tendances ont émergé dans le monde du design, laissant place à l’expérimentation et à l’innovation. Certains designers ont opté pour des palettes de couleurs radicalement vibrantes, tandis que d’autres ont mis en avant l’utilisation de matériaux durables tels que le liège et le bambou. D’autres encore ont transformé des espaces improbables tels qu’une église ou une usine en sanctuaires artistiques. Alors que nous entrons dans l’année 2025, les designers et architectes avec lesquels nous avons discuté affirment que les espaces chaleureux et centrés sur l’humain seront mis en avant par le biais de la durabilité. Ils souhaitent continuer à examiner l’empreinte carbone des matériaux, privilégiant des options d’origine locale, non toxiques et à base de plantes, qui, à bien des égards, sont une meilleure alternative aux finitions excessives en marbre ou en imitation, ce qu’un architecte appelle « de la malbouffe ». La construction en bois massif et les bio-innovations contribueront également à façonner une nouvelle ère du design. Cover Architecture a restauré une maison initialement conçue par Buff & Hensman pour créer une retraite magnifique qui privilégie les matériaux durables. Les carreaux de briques La Pietra Compattata Cromie recyclés à partir des déchets de productions de carrières de pierre, par exemple, ont été utilisés pour revêtir l’âtre et encadrer le conduit de cheminée en bois.

Les Tendances Appréciées de 2024

Selon les six experts en design, 2024 a été marqué par des éléments tels que l’imperfection ludique, la construction en bois et bambou, la durabilité et la conscience, et l’utilisation de couleurs vibrantes. Ces tendances ont ouvert la voie à de nouvelles perspectives et à des approches novatrices en matière de design d’intérieur et d’architecture.

Les Tendances à Laisser Derrière en 2024

Certains aspects de 2024, tels que l’obsession pour les finitions artificielles et les maisons intelligentes, sont désormais considérés comme dépassés. Les experts mettent en avant le besoin de se tourner vers des matériaux plus authentiques et durables, tout en abandonnant les éléments technologiques envahissants qui déconnectent les habitants de la nature et de l’essentiel.

Les Prévisions pour 2025

Les tendances à venir en 2025 seront marquées par une approche plus centrée sur l’humain, la durabilité et la simplicité. Les espaces seront conçus pour offrir un sentiment de bien-être et de connexion à la nature, favorisant des matériaux authentiques, des couleurs chaleureuses et des détails soigneusement pensés. Les designers prévoient également une montée en puissance de l’artisanat, de l’originalité et de l’émotion dans les espaces de vie, mettant en avant des expériences sensorielles et des moments poétiques.

Ces prévisions pour l’année 2025 ouvrent la voie à un design plus réfléchi, plus conscient et plus significatif, offrant aux habitants des espaces qui favorisent le bien-être, la connexion et l’authenticité. En embrassant ces nouvelles tendances, le design d’intérieur et l’architecture peuvent devenir des moyens de créer des espaces qui reflètent notre humanité et notre désir de vivre en harmonie avec notre environnement.

Ces perspectives offrent un aperçu fascinant de l’avenir du design d’intérieur et de l’architecture, mettant en lumière les possibilités infinies de création d’espaces qui inspirent, réconfortent et élèvent l’âme. Alors, prêts à redéfinir vos espaces de vie pour l’année 2025 et au-delà ?