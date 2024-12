Le Dernier Shooting de l’Année et les Liens de la Semaine

Emily Henderson, Kaitlin et Gretchen ont réalisé leur dernier shooting de l’année la semaine dernière, ce qui est incroyable à penser, mais oui, 2024 se termine rapidement. Caitlin s’amuse en Australie (youpi!) et le reste d’entre nous se prépare intensément pour nos petites vacances. Alors que nous essayons de combattre la « senioritis des vacances », voici les liens de cette semaine 🙂

La Visite de la Maison de la Semaine

La visite de maison de cette semaine est tellement excitante car Beata Heuman, designer AD100 préférée de EHD, a donné vie à cette beauté. Construite en 1888, cette maison de ville de Kensington a permis à Beata et son équipe de montrer leur savoir-faire en design et d’aller un peu plus « adulte » tout en incorporant ce qui les rend si spéciaux…l’excentricité. Allez voir ça ici!

Les Conseils de la Semaine

D’Emily: Mon amie (oui, je fais du name-dropping, bien sûr) Tieghan Gerard (alias Half Baked Harvest) a encore frappé avec son livre de cuisine « Rapide et Confortable ». Alors que je n’ai pas encore essayé ces recettes, je suis vraiment excité de plonger dedans pendant les vacances (et toute l’année). Ses recettes sont incroyables et tellement belles (elle se spécialise dans ces petits plus qui les rendent toujours si colorées et invitantes). C’est un cadeau de dernière minute fantastique pour quiconque cuisine car littéralement tout le monde aime les repas rapides et confortables. Trois fois bravo pour Half Baked Harvest – toujours une grande fan.

De Arlyn: Travaillez-vous principalement sur un ordinateur portable? Votre cou vous fait-il souvent mal? Alors j’ai la solution pour vous! Procurez-vous un support pour ordinateur portable, mes amis! Je vous le dis, depuis que j’ai ajouté cela à mon installation de travail, j’ai beaucoup moins de maux de tête de tension (auxquels je suis très sujet). J’adore à quel point c’est ajustable et je n’ai plus besoin de prendre une pile de livres de design d’une surface voisine pour soutenir mon ordinateur portable lors d’un appel Zoom afin que ma caméra ne soit pas dirigée vers mon double menton (IYKYK). Honnêtement, le meilleur 35$ que j’ai dépensé depuis longtemps. J’ai même convaincu mon mari qui a dû en acheter un pour lui après l’avoir utilisé quelques fois.

De Caitlin: Bonjour! Il est temps de faire mon plaidoyer biannuel pour une organisation qui me tient à cœur, Resilience Rising. C’est une organisation à but non lucratif qui fournit des services résidentiels et de mentorat aux survivants d’abus sexuels et de trafic – c’est un travail sérieux, émotionnel, important. L’organisation est dirigée par mon amie Gillian, qui est une source d’inspiration sans fin – elle se sacrifie énormément et travaille TELLEMENT dur pour s’assurer que ses survivants disposent des ressources, de la sécurité et du soutien nécessaires pour guérir et grandir. À cette fin, si vous avez une seconde à perdre, pourriez-vous jeter un coup d’œil aux listes de souhaits de Noël de leurs survivantes? La plupart des articles sont entre 5 et 30$ si vous ne voyez pas d’inconvénient à ajouter quelque chose à votre prochaine commande Amazon – je veux m’assurer que chaque bébé, fille, adolescente ou jeune femme pris en charge par Resilience Rising a les vacances qu’elle mérite. (Et, si vous le pouvez, pourriez-vous envisager de faire un don direct? Nous avons pu collecter plusieurs milliers de dollars l’année dernière – MERCI!!! – et chaque dollar a été utilisé pour aider quelqu’un dans un besoin urgent. Gillian a même pu ouvrir la première installation résidentielle de RR en Californie cette année, en partie grâce à votre aide! C’est très apprécié. Merci de considérer. Cela signifie beaucoup pour moi! xxxxx)

Conclusion

Merci d’être passé et à demain pour de nouvelles informations. xx