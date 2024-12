Les Maisons Préfabriquées les Plus Impressionnantes de 2024

Les maisons préfabriquées ont parcouru un long chemin depuis les prototypes stériles et uniformes d’antan. Les meilleurs projets préfabriqués de cette année montrent comment le style de construction continue de repousser les limites, parfois en se mêlant à des méthodes de construction traditionnelles pour créer des maisons sophistiquées, en apparaissant comme des types de logement inattendus, et en offrant une solution efficace pour construire sur certains des terrains les plus difficiles. Voici les projets préfabriqués qui nous ont impressionnés en 2024.

Expulsés d’une location, ce couple de L.A. a acheté et construit le meilleur ADU qu’ils pouvaient

Niki Weber et J.P. Guiseppi ont été expulsés de leur location à Venice, en Californie, avec seulement un mois de préavis. Dans la recherche frénétique qui a suivi, le couple a acheté la première propriété qu’ils ont visitée : une résidence en hauteur dans le quartier de Silver Lake à L.A. Le terrain offrait suffisamment d’espace en pente pour installer un ADU. Mettant à profit leurs années de location difficile, le couple a engagé Cover, une start-up basée à Los Angeles spécialisée dans les maisons préfabriquées pour l’arrière-cour, pour construire la location dans laquelle ils auraient aimé vivre en tant que locataires.

Cover a étudié la propriété et a présenté à Niki et J.P. quelques agencements réalisables. Le couple a choisi un modèle de 720 pieds carrés, deux chambres, deux salles de bains avec une cuisine complète, un porche enroulant et des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur le centre-ville de L.A. « Si nous devions le louer, nous voulions en faire un endroit où nous aimerions vivre », explique Niki. « Ce n’était pas une question de prix. »

Journal de Construction : Dans le désert de Mojave, un constructeur novice s’attaque à une maison préfabriquée compliquée

Après avoir bâti une carrière mondiale dans l’industrie de la mode, Julie Park voulait construire un sanctuaire où elle pourrait s’échapper de L.A. le week-end et renouer avec sa famille. Ils ont visité le désert de Mojave, sont tombés amoureux de leur location, et ont décidé de construire leur refuge dans la région. Il a fallu trois ans à la famille pour économiser suffisamment d’argent pour le terrain dont ils avaient rêvé, quelque part avec suffisamment de terrain pour offrir de l’intimité sans être trop éloigné, juste à l’extérieur de la ville de Yucca Valley.

Julie a conçu la maison elle-même en utilisant SketchUp sur la base de la structure légère en acier préfabriquée par Blue Sky Building Systems. Mais la maison avait encore besoin d’un toit, et la manière unique dont elle descendait d’un coin de la maison signifiait que n’importe quel toit ne ferait pas l’affaire. Le constructeur préfabriqué a mis Julie en contact avec l’architecte Andrew Goodwin. Son toit sur mesure « en pli », comme il le décrirait plus tard, a aidé à donner vie à sa vision.