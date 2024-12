Les 6 sculptures les plus intrigantes à Art Basel Miami 2024

Art Basel Miami Beach n’a pas déçu cette année, avec 286 galeries de 38 pays présentant des milliers d’œuvres contemporaines magnifiques, choquantes, déroutantes et célèbres. Six sculptures m’ont fait marquer un arrêt plus long que prévu dans mon planning (avec tant de choses à voir, je garde un minuteur sur ma montre pour chaque allée afin de m’assurer de tout voir en une journée de 7 heures). Ces œuvres, présentées ci-dessous, ont eu un effet paradoxal en créant leur propre monde privé de captivation tout en reflétant ou révélant littéralement les couleurs, les gens et l’excitation de la foire qui les entoure.

Maurizio Cattelan à la galerie Marian Goodman

En ce moment, Maurizio Cattelan est peut-être le plus célèbre pour sa banane de 6,3 millions de dollars vendue chez Sotheby’s le mois dernier. Ici à Art Basel Miami, où la banane scotchée a fait ses premiers débuts en 2019, la galerie Marian Goodman a installé une œuvre antérieure qui était facilement manquée si vous ne regardiez pas vers le bas. L’œuvre de 2001, intitulée « Sans titre (ascenseur) », est une paire d’ascenseurs de la taille d’une souris exceptionnellement détaillés avec des portes qui s’ouvrent parfois avec un familier « ding » d’ascenseur. Ajoutant à l’illusion, de petits « numéros d’étage » au-dessus de chaque ascenseur s’allument pour impliquer la progression de chaque cabine vers des étages invisibles, n’ouvrant les portes qu’au rez-de-chaussée. C’est à la fois familier et surréaliste, vous demandant de remettre en question ce que vous voyez tout en imaginant le reste. J’aime aussi le fait que l’une des œuvres les plus étonnantes de la foire n’a pas été remarquée par la moitié des visiteurs qui passaient alors que je la photographiais.

Jeremy Shaw à la galerie Bradley Ertaskiran

La galerie montréalaise Bradley Ertaskiran a présenté le travail vraiment hypnotique de l’artiste Jeremy Shaw. Affichant six œuvres de sa série en cours « Towards Universal Pattern Recognition » – chacune créée à partir de « photographies de presse d’archive originales » encadrées dans des lentilles prismatiques découpées sur mesure. De l’avant, l’effet attire l’attention sur un moment dans chaque photographie, mais de côté, les images se divisent en une fracture kaléidoscopique de mouvement, de réflexion et de distorsion à chaque pas. Chaque photographie capture une gamme différente et diversifiée de « états de conscience modifiés », du spirituel au technologique.

Olafur Eliasson à la galerie Tanya Bonakdar

Design Milk a récemment présenté l’exposition actuelle d’Olafur Eliasson à la galerie Tanya Bonakdar comme le premier choix de galerie de New York pour novembre – une fusion de spectres de lumière, de son et de couleur. Et ici à Art Basel Miami, la galerie présente une œuvre de 2023 de l’artiste islandais-danois, composée de dizaines de sphères en verre solide partiellement argentées – un effet qui produit une vue en miroir inversée de son environnement à l’intérieur de chaque orbite. S’étendant sur plus de 13 pieds de large, « La force orbitale auto-consciente évoluée » abstrait une figure mathématique tridimensionnelle en deux dimensions, tout en donnant l’illusion de profondeur avec les différentes tailles de sphères. C’est à la fois mathématiquement complexe, parfaitement exécuté et joyeusement abordable.

Tara Donovan à la galerie Pace

L’exposition éthérée de l’artiste Tara Donovan à la galerie Pace au printemps dernier était composée de milliers de CD usagés placés face à une vue sur des gratte-ciel. La série d’œuvres, fabriquée à partir de paires de CD collées face à face en nombre incalculable, est également un exploit matériel et mathématique. La galerie a présenté ici une seule œuvre de la série, « Stratagem XVI », qui s’élève à 84 pouces de hauteur. Sa translucidité partielle révélait des vues d’un stand rempli d’œuvres d’art exceptionnelles, dont des mobiles d’Alexander Calder, une « tarte » de Claes Oldenburg et une superbe sculpture bleue de Peter Alexander.

Jacob Hashimoto à la galerie Miles McEnery

La galerie Miles McEnery a présenté plusieurs nouvelles sculptures murales basées sur des cerfs-volants de Jacob Hashimoto. La composition de « Cosmic Whirlwind of Past Faults » a mis en valeur ce que j’aime le plus dans son travail – une qualité gravitationnelle opposée qui est à la fois physique et sans poids. « The Undoing of Light » présente des glitches visuels au centre avec des cercles en noir et blanc, le tout dans des formes nuageuses de bleu. Les amateurs de son travail devraient jeter un œil à ce lien vers sa récente exposition à la galerie, où 11 de ses plus petites œuvres basées sur des cerfs-volants encouragent une vue à 180 degrés.

Hank Willis Thomas à la galerie Jack Shainman

La galerie Jack Shainman a présenté une nouvelle sculpture de Hank Willis Thomas intitulée « Community » créée en acier inoxydable poli miroir. Sept mains se rejoignent aux poignets en un soutien mutuel alors que la surface miroir reflète le spectateur et que la forme elle-même fonctionne comme une sorte de portail vers ce qui se trouve de l’autre côté. L’artiste de renommée mondiale est connu pour ses œuvres photographiques et ses sculptures. En janvier 2023, son mémorial de 20 pieds de haut « The Embrace » a été dévoilé sur le Boston Common à Boston, commémorant les héritages de Dr. Martin Luther King, Jr. et Coretta Scott King en représentant les bras de leur étreinte après que le Dr. King, Jr. a remporté le prix Nobel de la paix en 1964. Pour l’œuvre à Art Basel Miami, Hank Willis Thomas a récemment posté sur son Instagram « En ce moment, nous avons plus que jamais besoin de communauté. Comment pouvons-nous nous rassembler? »

Il est incroyable pour moi de constater à quelle vitesse sept heures peuvent passer à Art Basel Miami et dans quelle mesure des œuvres exceptionnelles peuvent raviver et maintenir l’énergie et la curiosité. La prochaine édition se tiendra du 5 au 7 décembre 2025. À bientôt!