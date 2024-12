Les 10 meilleurs articles de design intérieur de 2024

Dans le monde du design intérieur, l’année 2024 a vu émerger des projets incroyables qui repoussent les limites de la créativité et de l’innovation. Voici un aperçu des 10 meilleurs articles de design intérieur de l’année :

10. Une maison rénovée rend hommage au modernisme polonais des années 1970

À Katowice, en Pologne, une maison des années 1970 a subi une rénovation par Grzegorz Layer et Aleksander Krajewski de Blomm Architecture. S’étendant sur 225 mètres carrés, cette maison en terrasse a été repensée pour adopter un agencement contemporain et ouvert tout en rendant hommage aux esthétiques classiques du modernisme polonais des années 1970.

9. Un ranch des années 1930 se transforme pour une vie contemporaine en Californie du Sud

Autrefois un ranch daté des années 1930 dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles, a émergé avec le luxe contemporain de la Californie, grâce à une collaboration entre Klein Agency et SITU Development. Les designers ont réimaginé l’agencement de la maison afin de maximiser l’espace et la fonctionnalité. L’empreinte a été agrandie, ajoutant deux chambres supplémentaires, une cour intérieure et une terrasse avec une piscine offrant une vue imprenable sur les montagnes de San Gabriel.

8. Un appartement parisien qui mêle patrimoine parisien et design moderne australien

Dans le 4ème arrondissement de Paris, près de la Place de la Bastille, une rénovation au sein du prestigieux Hôtel de Sagonne a été achevée par Wood Marsh, qui a transformé l’une des unités avec une réinterprétation unique, fusionnant la riche histoire du bâtiment avec des principes de design contemporain. L’approche équilibre soigneusement la restauration des détails originaux avec la suppression des altérations du milieu du 20ème siècle, offrant ainsi une nouvelle toile pour la vie contemporaine sans effacer le caractère patrimonial de l’appartement.

7. Appartement Suprématisme : un hommage moderne à l’avant-garde ukrainienne

Au 15ème étage avec une vue imprenable sur Kiev, l’appartement Suprématisme de 42 mètres carrés est désormais le foyer d’un jeune couple. Conçu par Yevheniia Sytnyk de Dihome, le projet s’inspire du style avant-gardiste ukrainien, en particulier des œuvres de Kazimir Malevich, considéré comme le fondateur du Mouvement Suprématiste.

Ce ne sont que quelques-uns des projets extraordinaires qui ont marqué l’année 2024 dans le monde du design intérieur. Chacun de ces projets témoigne de la créativité, de l’innovation et du talent exceptionnel des designers et architectes impliqués. Que nous réserve l’année prochaine en matière de design intérieur ? Restez à l’écoute pour le découvrir !