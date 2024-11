Leica élargit encore sa gamme de caméras Q. Les appareils photo plein format de la série Leica Q ont toujours été appréciés des photographes prêts à dépenser un peu plus d’argent, mais depuis 2015, ils offrent tous le même objectif 28mm f/1.7. Cependant, cela change maintenant avec le Leica Q3 43, qui est presque identique au Leica Q3 standard mais dispose d’un objectif 43mm f/2.

L’objectif APO-Summicron 43 f/2 ASPH est totalement nouveau pour Leica, et comme mentionné, il représente en quelque sorte un grand changement pour la série Q. En plus du changement d’objectif, le Q3 43 dispose également d’un revêtement extérieur en cuir gris, ce qui lui confère un look unique dans la gamme de Leica.

Les designs Leica sont une icône dans le monde de la photographie depuis de nombreuses années. Malgré le nouveau look en cuir gris, le Q3 43 continue cette tradition, changeant un peu les choses, mais conservant la qualité de construction impeccable, le design minimaliste et le logo classique du point rouge.

Le reste de l’appareil photo reste largement inchangé, ce qui est positif. Il propose toujours le même capteur avec une plage ISO de 50 à 100 000, le même système autofocus hybride et la capacité de capturer des vidéos 8K. Les passionnés de Leica seront ravis de retrouver les commandes familières, permettant aux utilisateurs des précédents appareils photo de la série Leica Q de manipuler ce modèle avec facilité. La seule modification notable est le bouton de recadrage numérique dédié, qui recadre désormais en équivalents 60mm, 75mm, 90mm, 120mm et 150mm.

L’appareil photo propose également quelques fonctionnalités intelligentes, tout comme le modèle standard. Il peut être associé à l’application Leica Fotos pour transférer des données rapidement et facilement. L’application permet même aux utilisateurs de charger des looks Leica sur l’appareil photo. Le Leica Q3 43 ajoute un nouveau look Leica sous forme de Leica Chrome, conçu pour appliquer un charme analogique aux images JPEG.

La principale différence entre le Q3 43 et le Q3 standard réside dans le prix. Alors que le Q3 est proposé à 6 295 $, la nouvelle variante est encore plus chère, à 6 895 $. Le Leica Q3 43 est disponible via la boutique en ligne Leica ou chez les revendeurs agréés Leica.