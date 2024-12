le-work-pod-bay-de-herman-miller-allie-forme-et-fonction

Le Work Pod Bay de Herman Miller: L’Alliance Parfaite de la Forme et de la Fonction

Le Work Pod Bay de Herman Miller, la dernière innovation de la marque, est une solution ergonomique idéale pour l’espace de travail moderne. Conçu avec l’inclusivité à l’esprit, ce produit garantit une expérience positive pour les utilisateurs dans divers environnements professionnels. Noah Schwarz, vice-président du design produit chez Herman Miller, explique que le Work Pod Bay est conçu pour compléter le bureau ouvert, que ce soit pour un travail individuel concentré qui offre une sensation de refuge, ou pour une visioconférence qui vous met sous votre meilleur jour.

Des Caractéristiques Intérieures Optimisées

L’intérieur du pod a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des téléconférences quotidiennes. Des éléments clés tels que la couleur de l’arrière-plan et l’éclairage sont optimisés pour mettre en valeur tous les types de peau et de vêtements devant la caméra. De plus, le confort des employés est une priorité, même dans un espace plus restreint et clos. Un puits de lumière ouvre le pod, permettant à la lumière d’entrer tout en offrant à l’individu l’intimité nécessaire. De plus, un ventilateur discret assure une circulation d’air pour maintenir une température optimale.

Conception Inclusive et Adaptée à Tous

Le Work Pod Bay a été pensé pour répondre aux besoins des personnes de différentes capacités. La version Pro plus grande est conforme à l’ADA, avec une empreinte plus large et de l’espace pour manœuvrer en fauteuil roulant. De plus, l’extérieur du booth, avec des coins arrondis et des panneaux en tissu Hush, réduit le bruit tout en offrant une esthétique douce et chaleureuse. Fabriqué à partir de polyester et de viscose, ce matériau sans PVC est disponible dans une gamme de couleurs allant des nuances de gris à un vert foncé, en passant par un rouge appelé Canyon.

Options et Accessoires Pratiques

Les portes et plafonds en verre dépoli offrent aux utilisateurs une autre couche d’isolement lorsqu’ils ont besoin de se concentrer et de minimiser les distractions. Un panneau d’accès pratique pour le routage de l’alimentation est inclus dans toutes les configurations, et des bras de moniteur et des crochets de sac peuvent être ajoutés pour une utilité supplémentaire, rendant ainsi une journée de travail un peu plus facile pour tout le monde.

Pour plus d’informations sur le Work Pod Bay, visitez hermanmiller.com. Photographie gracieuseté de Herman Miller.