Le succès de RISD dans la compétition Terra Carta

Dans une conclusion excitante de la compétition 2024 Terra Carta Design Lab de l’Initiative des Marchés Durables, deux équipes d’étudiants de RISD ont été annoncées vainqueurs, se joignant à six autres gagnants de trois autres écoles. Fondée en 2021 par Sa Majesté le Roi Charles III et le designer renommé Sir Jony Ive, la compétition met au défi les étudiants des meilleures écoles de design de créer des solutions à fort impact pour résoudre les problèmes les plus pressants de la planète. Les idées gagnantes de cette année sont tout simplement inspirantes.

Des solutions créatives pour un avenir durable

Le succès des équipes d’étudiants de RISD dans la compétition Terra Carta Design Lab est un témoignage de la puissance de la créativité et de la collaboration pour relever les défis mondiaux. À travers des projets comme BIOPOD et Shellf Life, ces designers émergents ont non seulement montré leur talent remarquable, mais ont également démontré comment un design réfléchi peut créer des solutions tangibles pour un avenir meilleur et plus durable. Leur travail est un phare d’espoir et d’inspiration, nous rappelant que l’innovation ancrée dans un but a le potentiel de transformer le monde.

Photo: Varun Mehta

BIOPOD, développé par les co-fondateurs Manini Banerjee et Avantika Velho, ainsi que la conseillère en recherche principale Katia Zolotovsky et les membres de l’équipe Malvika Agarwal, Skylar Perez et Joel Yong, introduit « des modules d’écosystème à l’échelle humaine conçus pour remédier à la qualité de l’eau, réintroduire des marais vitaux dans l’environnement urbain et impliquer le public dans la science citoyenne ». Fabriqués à partir de biomatériaux mycéliens, ces modules flottants introduisent des plantes indigènes dans les écosystèmes de marais dégradés afin de nettoyer l’eau et décontaminer l’environnement – un processus connu sous le nom de bioremédiation. Au fil du temps, les modules biodégradables se décomposent, permettant aux plantes de s’étendre naturellement et de prospérer dans leurs nouveaux environnements.

Photo: Jenni Ugarte

Le fleuve Providence a servi de site pilote pour les BIOPODs, où l’équipe a organisé des ateliers pour d’autres étudiants de RISD et le public afin de faire pousser leurs propres BIOPODs. Les modules ont ensuite été relâchés lors du festival annuel Clear Currents Waterfire, qui a attiré plus de 10 000 participants. En réfléchissant sur le projet, Agarwal, designer principal de la marque BIPOD, partage : « Il est profondément inspirant de donner aux gens le pouvoir de guérir le monde qui les entoure – offrant des moyens simples mais significatifs de nourrir la nature. C’est juste le début de notre histoire, et nous sommes impatients de voir combien de communautés nous pourrons atteindre. »

Des coquillages transformés en matériaux de construction

Shellf Life, la deuxième équipe gagnante de RISD dirigée par la fondatrice Felicia Neuhof et rejointe par les membres de l’équipe Jason Connell et Aleza Epstein, a également trouvé l’inspiration dans les eaux – cette fois en utilisant des coquillages abandonnés par les restaurants pour créer un matériau de construction et de design polyvalent. Approvisionnées localement à Providence et jusqu’à Kyoto, au Japon, les coquilles sont transformées en un matériau qui passe entre des états rigides et flexibles. Cette adaptabilité lui permet de devenir des chaises solides, des carreaux ressemblant à du marbre, un éclairage lumineux ou de la vaisselle inspirée de la céramique.

En offrant une solution durable pour les communautés côtières, le projet met l’accent sur la circularité et ouvre la voie à un avenir plus durable. « Parfois, les innovations les plus puissantes sont les plus simples. J’ai regardé nos huîtres, moules vides et… j’ai vu tout ce dont nous avions besoin – force, beauté et un matériau qui se perfectionne depuis des millions d’années », se souvient Neuhof. « Maintenant, ces coquilles qui protégeaient la vie marine protègent nos foyers, et notre planète s’améliore un peu plus et devient plus belle à chaque dîner de fruits de mer. »

Les deux équipes recevront 100 000 £ de financement et de mentorat dans le cadre de leur victoire au Terra Carta Design Lab, aidant à mettre sur le marché leurs conceptions innovantes et à amplifier leur impact environnemental.