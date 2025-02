Le quartier sans voiture de Culdesac Tempe, autoproclamé « premier quartier sans voiture d’Amérique », a ouvert ses portes il y a deux ans avec pour objectif de placer la marche au centre de toutes les attentions. Après l’achèvement de la première phase l’année dernière, le développement de haut niveau continue de se dérouler sur un site de 17 acres le long d’une ligne de tramway dans un quartier établi à environ 15 miles à l’est du centre-ville de Phoenix. Ce projet de 200 millions de dollars comprend désormais 288 appartements avec environ 300 locataires, attirant les résidents avec la promesse d’un mode de vie plus sain et respectueux de l’environnement, une communauté intégrée avec de nombreuses commodités, et un accès facile aux transports en commun vers Tempe et la région métropolitaine.

Des critiques, mais des résidents satisfaits

Avec tout le battage médiatique, l’expérience ambitieuse de construire un quartier « sans voiture » dans l’un des centres de population les plus dépendants de l’automobile sur la planète a suscité des doutes. Un article de l’organisation de défense sans but lucratif Strong Towns, par exemple, affirme que Culdesac est loin d’être « l’urbanisme progressif et dense dont nos villes ont besoin. Une douzaine ou même mille Culdesac ne pourront pas résoudre ce problème », car ils manqueraient des avantages de croissance à long terme, y compris « la résilience d’un système où de nombreuses personnes ont construit le quartier et ont un intérêt financier dans celui-ci » et refléteraient « un flux de zonage et de financement qui favorise la production industrielle plutôt qu’incrementielle. »

Mais ces critiques ne vivent pas là-bas. Ceux qui sont plus proches voient l’endroit d’un bon œil. « Nous étions vraiment intéressés à réduire notre empreinte carbone, surtout depuis que je faisais la navette depuis le Canada, » explique Sheryl Murdock, une chercheuse océanographique postdoctorale de 50 ans à l’Université d’État de l’Arizona, consciente de l’ironie de l’endroit où elle exerce son travail particulier. Pour résoudre ce dilemme de la navette, Murdock a déménagé de la Colombie-Britannique, où son mari et ses deux enfants vivent toujours, dans un appartement d’une chambre au nouveau développement en juin. « Culdesac a dit, ‘Voici un vélo électrique gratuit; voici des laissez-passer de transport en commun gratuits – utilisez-les.’ J’ai été impressionné, et le prix est très raisonnable pour ce que vous obtenez. »

En effet, Culdesac Tempe occupe un site de 17 acres à l’est du centre-ville de Phoenix, offrant aux résidents un mode de vie sans voiture avec des commodités comme des laissez-passer gratuits pour le tramway et l’accès à des vélos électriques. Les studios commencent à environ 1 300 $ par mois et les unités de trois chambres à environ 2 700 $, un prix moyen à légèrement élevé pour le marché, et de nombreux locataires ont été incités par des avantages comme ceux décrits par Murdock.

Des critiques constructives et des améliorations continuelles

Murdock a également été frappé par le sentiment de lieu distinctif, résultant non seulement de son esthétique moderne du désert, mais aussi des stratégies de construction qui atténuent la chaleur, favorisent la circulation de l’air et la ventilation croisée, et encouragent l’interaction sociale. L’architecte et urbaniste Daniel Parolek, du cabinet Opticos Design de Berkeley, en Californie, a dirigé la conception architecturale du projet et a écrit que « le fait de ne pas avoir à prévoir d’espaces de stationnement ou de circulation pour les voitures… a ouvert la voie à la création d’espaces orientés vers les personnes. » Au lieu de larges rues en asphalte, une série de paseos de 10 à 15 pieds de large s’étendent entre des groupes d’immeubles de deux et trois étages à la toiture plate, irrégulièrement situés, revêtus de stuc blanc réfléchissant la chaleur et ornés sporadiquement de fresques vibrantes. Les allées donnent sur des cours en briques et des espaces communs ornés d’œuvres d’art public.

« Ça me rappelle Mykonos, » dit Murdock, aussi surprenant que cela puisse paraître. « Les allées, qui limitent l’exposition au soleil et à la chaleur, serpentent entre des bâtiments blancs lumineux tandis que les accents de couleur rendent l’ensemble lumineux et accueillant. » Son seul reproche est que, avec trois points d’accès aux huit pods résidentiels actuels, chacun comprenant entre 6 et 14 petits bâtiments, les portes métalliques pourraient être plus silencieuses en se refermant. Une correction relativement simple, pense-t-elle; la réactivité de la gestion aux commentaires sur son portail en ligne pour les résidents a été encourageante, dit-elle.