Le nouveau verrou Level Lock+ (Matter)

Le nouveau verrou Level Lock+ (Matter) est une avancée majeure dans le domaine des serrures intelligentes pour la maison connectée. Contrairement à de nombreuses serrures intelligentes actuelles, le Level Lock+ (Matter) se distingue par son design élégant et minimaliste qui s’intègre parfaitement à tout type de décor intérieur.

Support pour la maison connectée

La caractéristique la plus remarquable du Level Lock+ (Matter) est son support pour Matter, une norme unifiée pour les maisons connectées développée par des leaders de l’industrie tels qu’Apple, Google et Amazon. Cette compatibilité garantit une intégration transparente avec n’importe quel écosystème de maison connectée moderne, éliminant ainsi le besoin de vérifier la compatibilité avec des plates-formes spécifiques telles qu’Apple HomeKit, Google Home ou Alexa.

En plus du support pour Matter, le verrou offre plusieurs fonctionnalités pratiques. Il fonctionne avec les clés Apple Home, vous permettant de déverrouiller votre porte en un simple toucher de votre iPhone. De plus, il est compatible avec le clavier Level Keypad, vendu séparément, qui peut être installé à l’extérieur de votre porte pour entrer un code d’accès. Vous pouvez également créer des codes invités pour des accès temporaires et l’utiliser avec un porte-clés.

Avantages et installation

Les serrures intelligentes comme le Level Lock+ (Matter) offrent des avantages pratiques en vous permettant de contrôler votre verrou depuis votre téléphone et de bénéficier d’un accès à distance lorsque connecté à un concentrateur domotique, où que vous soyez. L’installation est simple, ce qui la rend accessible même pour les amateurs de bricolage.

Disponible en nickel satiné ou noir mat, le Level Lock+ (Matter) est proposé au prix de 329 $ sur level.co.

Une touche personnelle

Christian de Looper, un journaliste spécialisé dans les technologies grand public, est basé dans la ensoleillé Santa Cruz, en Californie. Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, Christian a écrit pour de nombreuses grandes publications technologiques, telles que Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Sa passion pour l’équilibre entre le design et la fonctionnalité des entreprises technologiques l’a conduit à vivre chez lui avec sa femme, sa fille et son chat, où il expérimente lui-même les dernières innovations technologiques pour améliorer sa vie quotidienne.