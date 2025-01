La station de charge de voyage 3-en-1 Mophie qui tient dans votre poche

Mophie améliore sa station de charge de voyage. La station de charge de voyage 3-en-1 pliable a longtemps été une favorite de ceux qui veulent une station de charge sans fil 3-en-1 à emporter, mais la dernière version de la station – la station de charge de voyage 3-en-1 – Global Edition – améliore son design et sa qualité de construction, en en faisant une option encore meilleure pour les voyageurs fréquents.

Un design innovant

La dernière version de la station est conçue pour mettre en valeur votre téléphone et votre Apple Watch. Pour ce modèle, la station peut en fait se plier pour mettre votre iPhone en mode veille, tandis que le chargeur Apple Watch peut également se relever, vous permettant de voir l’heure et son statut de charge. Le troisième chargeur, pour vos AirPods, se trouve derrière le chargeur d’iPhone lorsqu’il est relevé.

C’est une façon assez intelligente d’emballer trois chargeurs dans un appareil petit et portable. Parlant de portabilité, lorsque vous ne chargez pas, rabattez le chargeur d’iPhone et d’Apple Watch et pliez simplement le tout en deux. C’est magnétique, donc les deux moitiés s’attacheront automatiquement pour former un petit appareil facilement transportable dans une poche.

Chargement rapide et polyvalent

De plus, l’appareil offre des capacités de chargement relativement rapides. Son chargeur Qi2 prend en charge des vitesses allant jusqu’à 15W, tandis que le chargeur Apple Watch permet une charge à la vitesse maximale de la montre. De plus, le chargeur Qi secondaire pour AirPods délivre 5W – largement suffisant pour des écouteurs sans fil.

Parce que le chargeur prend en charge le Qi2, il fonctionnera avec n’importe quel téléphone prenant également en charge la norme de chargement sans fil Qi2 magnétique. Cela dit, comme il intègre un chargeur Apple Watch, il est clairement destiné aux utilisateurs d’Apple. N’importe quel iPhone compatible MagSafe peut se fixer au chargeur Qi2 puisque le Qi2 est en fait basé sur le MagSafe.

Conçu pour les voyageurs

En tant qu’édition globale, l’appareil est conçu en pensant aux voyages et est livré avec plusieurs accessoires pratiques. Il comprend un sac de transport, un adaptateur secteur et un câble USB pour alimenter l’appareil. L’adaptateur secteur est compatible avec plusieurs types de prises internationales, tous inclus dans la boîte. Ces prises couvrent des régions telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’Australie.

La nouvelle station de charge de voyage 3-en-1 Mophie – Global Edition est disponible pour 150 $ via mophie.com.