La Quête de l’Industrie Automobile pour Maîtriser les Contrôles Climatiques

Les constructeurs automobiles semblent encore chercher comment construire des commandes bien conçues. Au début de l’essor des véhicules électriques, Tesla était considéré comme l’étoile du Nord du design, offrant un nouveau look cool et des performances efficaces. Mais au fil des ans, cette nouveauté s’est un peu estompée, et certains choix de design que Tesla a faits, et auxquels il adhère encore, ne sont clairement pas là où nous voulons aller. Exemple: les commandes climatiques de la voiture.

Les voitures sont de plus en plus équipées de grands écrans de type tablette conçus pour contrôler tous les aspects du véhicule, y compris le climat. Mais est-ce vraiment le bon choix?

Le Logiciel N’est Pas Tout Mal

Je ne suis pas entièrement contre les commandes climatiques basées sur des logiciels dans les voitures, et pour être clair, certains constructeurs automobiles ont construit de meilleures commandes pour leurs véhicules au cours des dernières années. Au début, les constructeurs automobiles ont commencé à intégrer ces options dans leurs systèmes d’infodivertissement et à supprimer les commandes physiques.

Le seul problème est qu’ils n’ont pas vraiment réfléchi à la meilleure façon de concevoir leur logiciel pour garantir un accès facile à des éléments tels que la vitesse du ventilateur et la température. Le résultat final? Les conducteurs doivent appuyer sur plusieurs boutons à l’écran juste pour changer les bases. Associé à de mauvaises performances qui signifiaient qu’un appui pouvait prendre des secondes pour même être enregistré, ce n’était non seulement ennuyeux mais aussi dangereux.

Mais récemment, les choses s’améliorent. Les constructeurs automobiles ont commencé à mettre des processeurs plus performants dans leurs véhicules, garantissant que le logiciel est beaucoup plus réactif. Non seulement cela, mais leur design s’est amélioré, et beaucoup offrent maintenant des commandes climatiques persistantes qui permettent un accès rapide et immédiat à des éléments de base tels que la vitesse du ventilateur et la température, toujours à l’écran.

BMW en est un bon exemple, car il a commencé à placer ses commandes climatiques dans une barre de menu en bas, à la fois pour le conducteur et le passager. Les commandes de base peuvent être modifiées d’une simple pression, et bien que vous deviez toujours plonger dans les menus pour des commandes plus avancées, cela n’est pas nécessairement un gros problème.

Commandes Tactiles Matérielles

Mais même dans les cas les mieux conçus, il manque encore quelque chose aux commandes basées sur des logiciels. Les commandes matérielles telles que les boutons, les cadrans et les boutons offrent une expérience tactile qui permet au conducteur de contrôler le climat sans avoir à quitter la route des yeux. De plus, ils ont souvent tout simplement meilleure allure.

Les constructeurs automobiles commencent à réaliser cela, et il y a au moins quelques cas de fabricants revenant à des commandes physiques après avoir construit des véhicules avec des commandes logicielles uniquement.

Bien sûr, cela présente certainement un défi de design. Certes, les fabricants construisent des commandes climatiques basées sur du matériel depuis des décennies maintenant, mais l’absence de commandes physiques permettrait aux constructeurs de rendre les choses plus minimalistes et moins encombrées. Cela peut être une bonne chose, bien que parfois cela puisse certainement devenir un peu exagéré.

La Bonne Façon(s) de Faire les Choses

Peut-être nous dirigeons-nous encore vers un avenir de commandes basées sur des logiciels, mais jusqu’à ce que les constructeurs automobiles puissent réellement concevoir de bons logiciels, les commandes climatiques matérielles sont tout simplement la meilleure solution. Elles sont plus faciles à utiliser, beaucoup plus sûres, et éliminent une partie de la complexité de l’apprentissage de l’utilisation du système d’infodivertissement d’une voiture. Bien sûr, cela signifie que les fabricants doivent encore trouver comment les rendre réellement attrayantes, mais c’est à eux de le découvrir, et à nous de critiquer.