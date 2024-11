La technologie inspirée du rétro est de retour en force, tout comme son esthétique colorée. Fini le temps où tous les nouveaux appareils électroniques étaient uniquement ennuyeux et noirs. De nos jours, tout, des derniers téléphones aux enceintes portables, est saturé de couleurs et a une touche vintage. La dernière platine tourne-disque de Gadhouse, la Brad Retro MKII, profite de ces deux tendances avec un look cool et coloré.

La platine est conçue pour offrir un charme vintage, tout en conservant des fonctionnalités modernes et pratiques que l’on peut attendre de la technologie d’aujourd’hui. Elle ressemble à quelque chose tout droit sortie des années 1960, avec une base rectangulaire épaisse et des boutons de contrôle à l’avant. Les auditeurs peuvent jouer leurs vinyles en un clin d’œil avec un plateau de 7”-12” compatible utilisant une lecture à 3 vitesses et un contrôle de la hauteur intégré.

Le modèle de deuxième génération dispose d’un moteur et d’un système d’entraînement par courroie mis à jour qui sont conçus pour assurer une lecture ininterrompue. Elle est livrée avec un stylet Gadhouse Ruby et prend en charge les vitesses de 33 1/3, 45 et 78 tours par minute, qui peuvent être basculées à l’aide d’un simple interrupteur. De plus, une fonction de démarrage / arrêt automatique rend la lecture plus facile que jamais.

Non seulement cela, mais la platine est conçue pour être tout-en-un. Elle dispose de haut-parleurs intégrés de 10 watts que vous pouvez utiliser pour lire votre audio. Si vous préférez des haut-parleurs externes, vous pouvez utiliser la sortie RCA intégrée ou la connectivité Bluetooth 5.3.

La platine dispose désormais d’un port USB-C pour la recharge, ce qui la rend plus pratique à recharger entre les utilisations.

La platine Gadhouse Brad Retro MKII est maintenant disponible en vert, gris, bleu marine, mandarine et ivoire pour 149 $ via gadhouse.com.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans les technologies grand public basé sous le soleil de Santa Cruz, en Californie. Christian couvre les technologies depuis plus de 10 ans, avec des articles publiés dans bon nombre des plus grandes publications technologiques, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques concilient un design exceptionnel et une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.