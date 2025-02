Allbirds Révolutionne l’Industrie de la Chaussure avec la Chaussure Zéro Carbone M0.0NSHOT

Allbirds, la célèbre marque de chaussures engagée dans la protection de l’environnement, vient de franchir un nouveau cap. La société a annoncé le lancement de la toute première chaussure à bilan carbone net zéro au monde, baptisée M0.0NSHOT Zero. Cette nouvelle chaussure est entièrement neutre en carbone, non seulement dans ses matériaux, mais aussi dans son processus de fabrication.

Le M0.0NSHOT Zero est une chaussure à tige haute en laine tricotée, et bien qu’elle ne soit produite que dans une série limitée de 500 unités, elle ouvre la voie à des chaussures plus respectueuses de l’environnement de la part d’Allbirds à l’avenir.

« Le M0.0NSHOT Zero est la quête ultime de la pureté du produit, en éliminant tout ce qui est superflu pour permettre à la laine d’être l’héroïne », a déclaré Jamie McLellan, designer chez Allbirds. « Nous avons dû trouver des moyens d’utiliser davantage de laine régénératrice pour nous aider à contrer d’autres parties plus tenaces de l’équation carbone. En conséquence, nous avons utilisé de la laine pour envelopper toute la tige et la semelle intermédiaire, donnant à la chaussure un aspect moderne et monolithique qui convient à la chaussure du futur. »

La chaussure M0.0NSHOT Zero est fabriquée à partir de laine à bilan carbone négatif provenant d’une ferme en Nouvelle-Zélande qui séquestre plus de carbone qu’elle n’en émet réellement grâce à ses pratiques régénératrices telles que les plantations natives et les protections forestières. La ferme, appelée Lake Hawea Station, est réputée pour ses techniques de culture régénératrice. Certains des autres matériaux utilisés dans la chaussure, comme la mousse de la semelle intermédiaire d’origine biologique, impliquent des émissions de carbone – cependant, Allbirds affirme que les émissions de ces matériaux ne sont pas suffisantes pour placer la chaussure en émissions nettes positives, si l’on tient compte des émissions nettes négatives de la ferme de laine. Cela permet à Allbirds d’atteindre un bilan carbone net zéro sans acheter de crédits carbone.

Le développement a commencé en 2022, avec pour objectif de créer une chaussure à bilan carbone net zéro. À l’époque, cet objectif était considéré comme un peu audacieux, compte tenu du fait que la moyenne d’une sneaker a une empreinte carbone de 14 kg CO2e, selon l’estimation d’Allbirds.

La méthode de calcul d’Allbirds peut sembler un peu créative en ce qui concerne l’atteinte de cet objectif de bilan carbone net zéro, mais quoi qu’il en soit, le processus de fabrication est certainement un pas en avant pour une production de chaussures plus respectueuse de l’environnement.

Si vous êtes intéressé à vous procurer une paire de chaussures M0.0NSHOT Zero, elles sont vendues 200 dollars et sont disponibles uniquement dans cinq des magasins Allbirds, notamment à New York, Londres, Dubaï, Séoul et Tokyo.

Pour plus d’informations, visitez allbirds.com.