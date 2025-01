Le Beachside Hotel de Nantucket : Entre Tradition et Modernité

Le Beachside Hotel de Nantucket, situé dans l’île reculée du Massachusetts, est le résultat d’une rénovation complète menée par Parts and Labor Design (PLD), un cabinet multidisciplinaire de New York. L’hôtel, construit dans les années 1960, a été repensé pour offrir à ses visiteurs une expérience sophistiquée tout en restant accueillant pour une large gamme de clients, en particulier les familles.

Un Hommage à l’Histoire de Nantucket

PLD a choisi de conserver une grande partie de la façade en bardeaux de cèdre blanc d’origine, reflétant le style architectural vernaculaire de l’île. Le cabinet a également maintenu la disposition d’origine de la propriété, centrée autour d’une pelouse intérieure réimaginée par le Studio de Design Paysager Miroslava Ahern. En utilisant des matériaux locaux, des finitions de qualité et des œuvres d’art de talents basés à proximité, PLD a réussi à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Un Design Réfléchi et Artistique

L’intervention globale se caractérise par une palette de tons terreux chauds avec des touches d’orange saumon et de vert mousse de mer, rappelant légèrement l’Art Déco. Du rotin, ainsi que du lambris en bois de teinte moyenne aux murs et au plafond, apportent une ambiance balnéaire. Les meubles de forme amibique sur mesure font référence à la période moderne du milieu du siècle dernier. Cette approche résidentielle, incluant une rénovation minutieuse des espaces communs et des chambres d’hôtes, est particulièrement visible dans le hall.

Une Expérience Complète pour les Familles

Le hall de l’hôtel, conçu comme un salon principal, est orné d’œuvres d’art originales d’artistes locaux, de sièges en velours brun accentués par des oreillers Schumacher, et de luminaires en osier tissé sur mesure. Les chambres d’hôtes, inspirées des maisons de plage modernes du milieu du siècle dernier, mettent l’accent sur les textiles et les œuvres d’art vintage et contemporaines.

Conclusion

Le Beachside Hotel de Nantucket incarne à la fois l’histoire maritime de l’île et son héritage artistique des années 1960 et 70. En offrant une expérience de séjour sophistiquée tout en étant conviviale pour les familles, l’hôtel se positionne comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’authenticité et de style.

En tant que journaliste, j’ai été impressionné par la manière dont PLD a su allier tradition et modernité dans la rénovation du Beachside Hotel. Leur attention aux détails et leur souci de préserver l’histoire de Nantucket tout en offrant une expérience contemporaine et accueillante aux visiteurs font de cet hôtel un véritable joyau sur l’île reculée du Massachusetts. Avez-vous déjà séjourné dans un hôtel qui a su allier tradition et modernité de manière aussi harmonieuse ? Partagez votre expérience avec nous !