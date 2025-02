Rikke Frost, la Créatrice Danoise Qui Allie Simplicité et Durabilité

Plongée dans les principes scandinaves, le travail de la créatrice danoise Rikke Frost incarne la simplicité, l’élégance et un profond engagement envers la durabilité. Elle conçoit des pièces qui inspirent et durent, s’inspirant souvent de traditions très différentes des siennes pour trouver l’inspiration.

Un Voyage Transformateur en Amérique du Sud

Lorsque Frost avait 19 ans, elle a passé plus d’un an à voyager à travers l’Amérique du Sud, et les sites et symboles anciens de la civilisation inca ont complètement captivé la jeune créative. Des endroits comme le Machu Picchu et la Vallée Sacrée étaient non seulement impressionnants, mais ils ont également eu un impact sur son parcours professionnel. « Ces monuments recèlent tellement de profondeur – des couches d’histoire, de culture, d’artisanat et de sens », déclare Frost. « C’était ce mélange écrasant d’art et d’ingéniosité humaine qui a finalement influencé ma décision d’étudier l’architecture ».

Un Parcours Professionnel Inspirant

Le premier emploi de Frost après avoir terminé ses études était chez Hammel Furniture, et en tant que seule designer à l’époque, elle a eu l’opportunité de plonger dans le processus et de collaborer sur chaque élément. Que ce soit à l’usine ou en formant le personnel de vente, les choix qu’elle faisait faisaient partie intégrante du produit final. C’était une expérience qui a suscité sa passion et confirmé ce qu’elle était destinée à faire.

En 2004, elle a ouvert son studio éponyme, et ses pièces comprennent des meubles, des luminaires et des objets pour l’intérieur. Frost a acquis une reconnaissance internationale pour sa collaboration avec la marque Carl Hansen & Søn sur la populaire série Sideways. Introduite en 2020, la gamme a été étendue l’année dernière et comprend désormais un fauteuil lounge et une table basse, mêlant des techniques traditionnelles à des formes contemporaines et organiques.

Une Créativité Toujours en Mouvement

Toujours en mouvement, Frost s’assure de toujours avoir un carnet de croquis avec elle pour pouvoir capturer ses nombreuses idées au fur et à mesure qu’elles surviennent, les mettant sur papier avant qu’elles ne s’échappent. « Il y a quelque chose dans le processus tactile du dessin et de l’écriture qui m’aide à donner forme aux idées en quelque chose de tangible », ajoute-t-elle.

Un Vendredi Cinq Inspirant avec Rikke Frost

1. Quipu/Khipu

Ce système ingénieux de cordes et de nœuds était l’un des outils les plus importants de l’Empire inca, utilisé pour enregistrer des informations sur les ressources, le contrôle démographique, la planification agricole, etc. de manière étonnamment avancée. Ces cordes et ces nœuds sont si fascinants, et quand j’en ai entendu parler pour la première fois en 1992, ils ont éveillé ma passion pour travailler avec toutes sortes de cordes et de ficelles dans mes conceptions.

2. Les 8750 km de côte du Danemark

J’ai un profond amour pour l’océan, que je nage toute l’année ou que je fasse des randonnées le long de ses rives. La côte danoise offre des expériences si diverses, des paysages sauvages et venteux de la côte ouest aux falaises riches en fossiles de Stevns à l’est. J’apprécie vraiment de vivre dans un pays où ma famille et moi pouvons facilement explorer et profiter de ces différents environnements naturels.

3. Les Sculptures de Sonja Ida Ferlov Mancoba

Sonja Ferlov Mancoba croyait profondément en la puissance de la communauté qui transcende les cultures, et cette vision est un fil conducteur constant à la fois de sa vie et de son art. J’admire sa capacité à exprimer cette idée à travers ses figures semi-abstraites et ses masques, fabriqués en argile et en plâtre. Comme Ferlov Mancoba, je crois que l’interaction humaine significative est inestimable. Dans un monde de plus en plus dominé par les appareils numériques, il est important de trouver un équilibre, de lever les yeux de nos écrans et de renouer avec les autres à travers des conversations réelles et significatives.

L’Oignon: Une Source d’Inspiration Naturelle

Lorsque je conçois, je cherche l’inspiration dans les merveilles de la nature et l’oignon en est une. Les oignons sont le chef-d’œuvre en couches de la nature, chaque anneau contribuant à leur forme élégante et complexe. Leur polyvalence brille en cuisine, que ce soit en ajoutant une profondeur savoureuse aux plats ou en se transformant en une perfection sucrée et caramélisée. Durables et n’ayant pas besoin d’emballage, les oignons ne sont pas seulement pratiques – ils sont le légume ultime.

Fjordenhus par Olafur Eliasson: Une Exploration de la Créativité

L’utilisation de briques classiques danoises dans ce bâtiment est remarquable. De loin, la surface semble uniforme et ordonnée, mais lorsque vous vous approchez, vous remarquez le mélange complexe de plus de quinze nuances différentes de briques non émaillées et émaillées. Cette grande variété vous invite à explorer les qualités tactiles du bâtiment et l’interaction des couleurs. L’utilisation créative de la brique par Olafur Eliasson dans les formes courbes du bâtiment et les ouvertures remplies de lumière renforce encore le sentiment de découverte et m’inspire à approfondir sa conception.