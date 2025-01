La passion d’Amanda Gunawan pour la course à pied et l’artiste Chidy Wayne

Amanda Gunawan, née en Indonésie et élevée à Singapour, a su dès l’âge de 10 ans qu’elle voulait être architecte et a soigneusement tracé son parcours depuis lors. Les voyages ont été un élément clé de son enrichissement alors qu’elle examinait diverses structures tout en étudiant au Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc). Cependant, un bâtiment en particulier a laissé une impression durable.

Le voyage inspirant à la bibliothèque de l’Université d’Art Tama au Japon

Gunawan a analysé la bibliothèque de l’Université d’Art Tama au Japon à travers des livres et des photos, mais pour la voir en personne, elle a dû faire un trajet de 45 minutes sous une tempête de pluie. Rien ne pouvait cependant la préparer à l’expérience qu’elle a eue sur place. « Je n’avais jamais été aussi inspirée pour devenir architecte », dit-elle. « Voir l’énorme effort de chaque partie prenante atteindre un tel niveau de perfection – et savoir que c’était réalisable – m’a rempli d’un sentiment d’assurance comme jamais auparavant. »

La fondation de OWIU Design à Los Angeles

Le cabinet de design et de construction basé à Los Angeles, OWIU Design (Only Way Is Up Design), a été fondé en 2018. Fruit de la réflexion de Gunawan et de Joel Wong, le duo et leur équipe entreprennent une gamme de projets, du design de meubles à l’aménagement intérieur et paysager.

Au studio, il y a peu de différence entre les espaces de travail et résidentiels, ce qui favorise la camaraderie au sein du groupe. Même le renforcement de l’équipe est décontracté, avec des activités se déroulant au comptoir de la cuisine au sein du bureau. Il n’est donc pas surprenant que OWIU Goods, la ligne d’articles ménagers du cabinet, ait commencé comme un passe-temps occasionnel lorsque l’équipe s’est inscrite à un studio de céramique à proximité.

« Au départ, nos clients en design d’intérieur ont commencé à demander des pièces céramiques spécifiques pour leurs maisons, donc l’expansion dans cette direction était logique pour nous », note Gunawan. « Avant que nous le sachions, tout le monde était tellement investi, et ce qui avait commencé comme de petits projets personnalisés s’est transformé en centaines, et finalement, des milliers de commandes. Tout s’est passé progressivement et a semblé très organique. »

La course à pied est une partie intégrante de la vie d’Amanda Gunawan et l’a beaucoup façonnée en tant que personne. C’est une constante dans sa vie – elle est là, disponible pour elle. Elle peut le faire quand elle veut, où elle veut, tant qu’elle a une paire de chaussures. De cette manière, c’est presque méditatif. Lorsqu’elle court, elle a l’impression d’être transportée dans un monde différent, un genre de vortex où elle est seule avec ses pensées et totalement en phase avec son corps. Cela lui a appris tant de choses sur la vie, lui mettant en face de certaines de ses vérités les plus difficiles mais les plus importantes. La course met en lumière des parties d’elle-même qu’elle pourrait ne pas toujours remarquer et l’aide à mieux se comprendre. Cela a renforcé son sens de la constance et de la confiance à travers la discipline personnelle et l’engagement à finir en force. Mais elle lui a aussi appris à être indulgente, à se rappeler que, comme la course, la vie est un voyage avec des hauts et des bas. L’essentiel n’est pas de tenir le compte, mais de profiter du processus.

À ce titre, elle est absolument obsédée par la marque ON. Elle est fière de dire qu’elle a été l’une des premières adoptantes – elle les a découverts pour la première fois lorsqu’ils avaient un petit stand lors d’une course de 5 km à laquelle elle a participé à Singapour. Elle a eu sa toute première paire de chaussures ON là-bas, et elle est accro depuis. Elle a occasionnellement « trompé » cette paire avec d’autres marques et finit toujours par revenir. La marque a tellement évolué depuis lors, et il est facile de comprendre pourquoi. Ils surprennent constamment leurs fans, repoussant les limites dans le monde de la course avec une technologie de pointe et certains des produits les plus cool. Leur choix de célébrités pour les endorsements est tellement adéquat, et leurs campagnes créatives sont toujours super fraîches. Sans exagération – elle a acheté environ 20 paires de chaussures ON au fil des ans et convaincu un tas de ses amis de monter à bord aussi. Et honnêtement, malgré le fait d’avoir autant de paires, elle est toujours vendue sur la dernière version car chacune a un design super cool qu’elle n’a jamais vu auparavant.