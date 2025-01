Éclairage Expérimental et Ancestral par Kawabi

Colony, un groupe de design basé à New York, rectifie les erreurs dans le monde du design indépendant – un mouvement coopératif conçu pour travailler pour le designer, pas seulement avec lui. À une époque où les marges sont de plus en plus serrées en raison de la hausse des coûts des matériaux, les relations bénéfiques entre les distributeurs et les designers sont de plus en plus importantes. Le studio d’éclairage Kawabi émerge comme une star dans la liste des artistes de Colony, présentant trois concepts d’éclairage inaugurales : la Collection Souvenir, la Lampe Légume et le Pendentif Cascade.

La Collection Souvenir

Ces trois collections faites sur commande insufflent un sentiment de calme – des formes organiques en papier sinueuses cèdent la place à de solides bases en bois, accentuées par de charmants accessoires en laiton. Cette simple célébration du matériau, traduite de manière unique en éclairage, offre un aperçu de la façon dont nous pouvons mélanger élégamment innovation et tradition. La Collection Souvenir, caractérisée par sa forme double-orbée, est inspirée par une lampe trouvée dans le quartier chinois de San Francisco. Cette forme emblématique est présente dans la Lampe de Table Souvenir, ainsi que dans la Lampe de Sol Souvenir. Une forme organique maintenue en place par deux solides pieds à chaque extrémité, cette collection célèbre l’art ancien de l’éclairage en papier tout en nous conduisant vers ce siècle avec des accents modernes.

La Lampe Légume

La Lampe Légume est un exemple astucieux de la façon dont une forme organique peut être interprétée par l’œil humain. Deux extrémités globuleuses avec un milieu mince rappellent une cacahuète espiègle, avec une base en bois massif pour nous ancrer dans la réalité et rehausser le look. Traditionnellement construite à Brooklyn avec les meilleurs matériaux, cette lampe s’intégrerait partout dans la maison, de l’étude à la chambre à coucher. La lueur chaleureuse du papier est un excellent exemple de la façon dont la matérialité peut prendre une impression paisible et offrir un répit du monde extérieur.

La Pendant Cascade

Le Pendentif Cascade présente des formes organiques doucement bissectées, se courbant lentement en formes faites pour accepter les ampoules en papier. La règle des trois est ici évidente, délicatement équilibrée et parfaitement proportionnée au boîtier en bois. Chaque angle offre une nouvelle perspective fraîche, avec chaque pièce descendant dans l’autre comme de l’eau descendant le long d’un col de montagne.

Pour en apprendre davantage sur Kawabi, visitez leur site web à kawabi.com, et pour en savoir plus sur le travail de Colony, visitez goodcolony.com.