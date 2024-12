Découvrez le Nouveau Valise Bounce de CASETiFY

CASETiFY, la société de coques technologiques qui protège vos gadgets les plus précieux de la ruine, a la réponse à notre problème de réclamations de bagages. Avec leur nouvelle gamme, CASETiFY Travel, ils ont intégré toute une série de fonctionnalités astucieuses pour vous permettre de voyager avec style et ne plus jamais perdre votre valise. Leur dernière innovation, la valise Bounce, est un bagage à main entièrement équipé de leurs signatures Bounce bumpers avec une garantie à vie.

Personnalisation et Couleurs Éclatantes

« Et quelle couleur est votre sac déjà? » demande l’employé de la compagnie aérienne, cherchant à travers la foule. Les jours du noir, du vert chasseur et du gris anthracite sont révolus. Trois couleurs de base sont plus que ce que CASETiFY offre habituellement, se concentrant sur la personnalisation de leurs produits. Mais avec la valise Bounce, vous bénéficiez d’un niveau supplémentaire de choix avec le Noir Mat, le Bleu Cobalt et le Rouge Cerise. De plus, les panneaux latéraux sont infiniment personnalisables avec des couleurs, des graphiques, des prénoms ou des initiales. Cela offre un niveau de personnalisation inégalé par la plupart des marques de bagages, parfait pour le voyageur fréquent et le week-end décontracté. « Rouge Cerise avec mon nom dessus, merci! »

Technologie Innovante et Sécurité Maximale

Chaque angle est pris en compte dans la valise Bounce, utilisant la même technologie que leurs coques de téléphone et d’ordinateur portable. Des surmoulages plus doux et légèrement tachetés composent les poignées et les pare-chocs, ajoutant à l’aspect frais et moderne. Les roues sont sans friction, offrant une mobilité à 360 degrés tout en restant silencieuses et se déplaçant en douceur. La valise dispose d’un mécanisme de verrouillage avec des options de code et de clé pour garder vos objets en sécurité, où que vous voyagiez.

Marque Minimale et Audacieuse

Une marque minimale mais audacieuse peut être vue dans les coins supérieur gauche et inférieur droit de chaque face, liant la valise avec le reste de la collection CASETiFY. Avec un langage formel similaire, la valise Bounce complète leur offre – maintenant en protégeant tout ce que vous voyagez, pas seulement la technologie. La marque a été initialement lancée en réponse à la sortie de l’iPhone en 2011, avec une grande variété d’entreprises cherchant à offrir un moyen de protéger le téléphone à écran lourd en toute sécurité. Cependant, ils étaient généralement encombrants et ruinaient le facteur de forme du produit. Ainsi, CASETiFY est né, offrant aux consommateurs sécurité avec style. « En tant que designer, je voulais créer quelque chose de protecteur et de beau en même temps. C’est une toile vierge. Quelque chose qu’une personne peut exprimer leur individualité, leur passion et leur personnalité avec », remarque Wes Ng, co-fondateur et PDG de CASETiFY.

Pour en savoir plus sur la valise Bounce de CASETiFY Travel, visitez casetify.com.