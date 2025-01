La nouvelle tendance des cabanes dans les arbres personnalisées

Une approche unique de la construction de cabanes dans les arbres

Il y a des cabanes dans les arbres, puis il y a celles d’O2 Treehouse. Fondée par Dustin Feider en 2006, l’entreprise d’Oakland fusionne son amour du design et de la nature d’une manière qui se démarque radicalement de toutes les cabanes en 2×4 auxquelles vous pourriez être habitué. Le portfolio de l’entreprise comprend un cône de pin géodésique, une nacelle d’escalade suspendue construite avec des filets tissés, et une structure sphérique facetée avec un arbre poussant à travers son centre, conçue pour le guitariste de The Doors, Robby Krieger.

L’entreprise a récemment travaillé avec une famille du nord de la Californie pour achever sa dernière conception : une cabane dans les arbres fantastique d’inspiration elfique baptisée Rivendllë, en référence à la vallée mythique de J.R.R Tolkien dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. La construction de 101 pieds carrés présente des chevrons courbés, un bardage en séquoia et un toit en bardeaux de cèdre qui se fondent en un refuge de jardin inspiré des contes de fées.

L’approche collaborative d’O2 Treehouse

Ici, Feider se plonge dans la manière dont l’entreprise imagine leurs projets et ce qu’il faut pour les réaliser. O2 Treehouse crée des structures uniques qui relient les gens au monde naturel et suscitent l’émerveillement pour tous les âges. Nous nous distinguons par un processus collaboratif où nous prenons en compte le budget du client ainsi que ses désirs fonctionnels et esthétiques pour trouver quelque chose qui corresponde à ses objectifs. Nous aimons créer des formes complexes qui restent conformes aux normes. « La structure peut être personnalisée avec différentes méthodes de fixation – montée sur un seul arbre, comme illustré, suspendue entre plusieurs arbres, ou soutenue par des pilotis, » dit l’architecte de l’entreprise Luke Wilson.

Projets innovants et personnalisables

Quel a été le projet le plus excitant que vous avez réalisé à ce jour? Le Pinecone était un projet marquant, mais il a depuis été surpassé par le projet Cloud Ripple. Les clients sont venus me voir avec une vieille cabane dans les arbres qu’ils voulaient enlever. Ils avaient déjà organisé un dîner sur des échafaudages, qu’ils avaient tellement apprécié qu’ils ont décidé de construire une cabane dans les arbres qu’ils pourraient utiliser comme terrasse de repas. Après avoir exploré le site, nous avons vu le potentiel pour quelque chose de plus grand et avons intégré une structure de jeu pour enfants. Le résultat était une structure principale avec une forme presque navire, enveloppée d’une façade qui crée une aire de jeu en dessous.

La structure Cloud Ripple comprend un filet à plusieurs étages avec une forme organique fluide qui s’étend depuis le dessous du pont central en forme de navire, avec des oculi décalés qui permettent aux enfants de grimper entre les niveaux et d’accéder aux différentes cabanes dans les arbres. Nous avons conçu le filet avec une palette de couleurs dégradées de bleus et de violets qui ressemblent au corps fructifère des champignons de la famille des Sarcoscyphaceae.

Le projet de taille nous a permis de créer une série entière de structures interconnectées avec des ponts suspendus. J’ai créé une structure géodésique entièrement en verre au lieu de plexiglas. Il a développé un thème de croissance en champignon qui a évolué tout au long de la conception, ce qui a donné une forme fluide et bombée qui englobe quatre arbres séquoias. Il comprend un escalier en colimaçon pour l’accès, et la protection contre les chutes du garde-corps imite les champignons tramètes qui poussent naturellement sur les séquoias.

Chaque cabane dans les arbres Rivendllë est fabriquée dans l’atelier de l’entreprise à Petaluma, en Californie, mais peut être transportée à l’échelle nationale.

Personnalisation et coûts

Quel est le coût de votre modèle de base et que comprend ce prix? Le coût du modèle de base pour un travail personnalisé est de 50 000 $, ce qui permettra d’obtenir soit une structure de jeu pour enfants avec un espace intérieur et des caractéristiques cinétiques, soit du côté des locations à court terme, une structure géométrique simple avec un espace d’environ 100 pieds carrés. Nous avons également des modèles standards dans notre ligne géodésique de formes suspendues qui commencent à 25 000 $ à 100 000 $ entièrement installés. L’installation est incluse dans nos coûts, bien que cela puisse être délicat pour les cabanes dans les arbres. Nous estimons les coûts d’installation moyens en fonction des conditions du site, nécessitant idéalement un accès aux véhicules dans les 50 à 100 pieds. Parfois, nous devons faire glisser des matériaux en tyrolienne sur le site pour accéder à différentes parties de la forêt. Les méthodes d’installation varient en fonction de la structure, de la conception et des arbres. Nous suspendons les cabanes derrière les arbres, utilisons des systèmes de poutres ou de treillis pour enjamber les arbres, ou travaillons dans une structure d’arbre unique. L’intérieur de la cabane dans les arbres contient deux petites pièces équipées d’une paire de lits superposés pliables, de fenêtres en polycarbonate incassables, d’encadrements teintés en blanc et de panneaux muraux bruns.

Quels aspects de la conception un client peut-il personnaliser? Tout est personnalisable dans un parcours personnalisé, et même avec nos modèles standards, de nombreux éléments peuvent être modifiés, y compris le revêtement de sol, la couleur de la toile, l’emplacement des fenêtres et la hauteur des arbres dans une certaine mesure. S’il n’y a pas d’arbres assez grands, nous pouvons également surélever une structure. Comme nous disposons d’une installation de fabrication sur mesure, nous pouvons accueillir des ajouts personnalisés, y compris des lofts, des ponts suspendus et d’autres ajouts. Une fenêtre d’occasion ajoute une touche personnalisée à l’intérieur.

Où sont actuellement disponibles vos petites maisons? Nous travaillons à l’échelle nationale et dans une moindre mesure à l’international. Étant donné que nous sommes habitués à expédier des éléments préfabriqués et à mobiliser nos équipes spécialisées, et que les structures sont très personnalisées, nous sommes également en mesure de travailler à l’étranger. Combien de temps un client peut-il s’attendre au processus après avoir versé un acompte? Pour le processus sur mesure, notre moyenne est de deux à quatre mois en conception, deux à quatre mois en préfabrication, et deux à quatre mois en installation. Pour l’un de nos modèles standards, il y a une fenêtre minimale de temps de conception, et la préfabrication et l’installation peuvent se faire dans une fenêtre plus courte, mais cela varie en fonction du modèle, de la personnalisation du client, et de la logistique et de l’emplacement du site.

Aidez-vous à placer la cabane dans les arbres? Nous sommes disponibles pour être engagés pour gérer les autorisations. Dans presque tous les cas, en raison de l’installation spécialisée requise, nous venons sur place et travaillons avec le client pour trouver le meilleur emplacement pour l’installation sur la propriété. Notre service comprend tout, des autorisations à la préparation du site en passant par la garantie que tout, des systèmes électriques aux systèmes de plomberie, fonctionne correctement.