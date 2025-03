Haoming Li, designer de mobilier, redéfinit l’art et l’utilité à travers ses collections expressives pour hm-LI Studio. En utilisant le bois comme toile infinie pour son expression personnelle, Li présente trois séries distinctes : la Weaving Chair Series, la Le Sourire Chair Series et la Curl Cabinet Series. Chaque pièce raconte une histoire unique, démontrant comment la créativité peut insuffler une nouvelle vie à des matériaux familiers.

La série Weaving Chair trouve son inspiration dans des moments inattendus du quotidien, tels que plier et jouer avec un reçu en attendant en ligne. Li explique : « Cette idée de transformer la planéité en volume est devenue le cœur de la pièce. Je crois que le design doit être accessible mais profond, permettant aux gens de ressentir une connexion avec la pièce. » Fabriquée avec une construction en bois courbé et un système d’assemblage unique, la Weaving Chair invite à une interaction intime, les utilisateurs devant assembler la pièce eux-mêmes avant de l’utiliser. Son design rend également hommage aux racines orientales de Li, incarnant le concept chinois « 枨 » (un élément structurel traditionnel du mobilier). Disponible dans une variété de finitions et de formes, la Weaving Chair a déjà remporté un prestigieux Red Dot Award 2024 pour son design innovant.

La série Le Sourire Chair puise également dans l’héritage culturel de Li, mettant en lumière l’élégance et l’art de la peinture et de la calligraphie chinoises traditionnelles. Les formes fluides et organiques de la chaise évoquent les coups de pinceau gracieux de la calligraphie, avec des lignes se terminant en délicates extrémités imitant le mouvement du pinceau. Pour obtenir la connexion sans faille entre le dossier et l’assise, Li a utilisé la technologie de gravure sur bois massif CNC, créant un effet « flottant » défiant la gravité qui confère une légèreté à la construction en bois massif. Les chaises sont disponibles avec des dossiers hauts pour un soutien, ainsi que des options à dossier bas ou sans dossier pouvant servir de bancs ou de tables d’appoint.

Poursuivant son exploration des formes en bois, la série Curl Cabinet combine des surfaces courbées avec un motif de grille tissée. Conçue avec la modularité à l’esprit, la collection s’adapte à tout espace, offrant des configurations allant de buffets expansifs à des tables de chevet compactes. Les portes multidirectionnelles améliorent l’interaction de l’utilisateur et offrent des solutions de rangement flexibles. Avec ses courbes subtiles des faces des portes et les détails de grille modernes, la série Curl Cabinet se transforme en un point focal saisissant dans n’importe quelle pièce.

À travers ses collections, Li démontre que ses designs sont une expression de son identité et de son expérience. « Pour moi, le design ne se limite pas à la forme ; il s’agit de créer quelque chose qui résonne sur un plan personnel », partage-t-elle. Avec la Weaving Chair, la Le Sourire Chair et la Curl Cabinet Series, Li continue de combler le fossé entre tradition et innovation, en créant des pièces qui invitent à la connexion et à la réflexion tout en redéfinissant ce que peut être le mobilier en bois.

Pour découvrir les dernières collections de Haoming Li, visitez hm-li.com. Photographie par hm-LI Studio via v2com.