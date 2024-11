La marque suédoise Bernadotte & Kylberg, fondée par le prince Carl Philip Bernadotte et Oscar Kylberg, s’est fixé pour mission de produire des pièces élégantes de qualité, alliant l’antiquité et la modernité. Ces nouvelles pièces utilisent les meilleurs matériaux locaux avec le meilleur de l’artisanat et de la production suédoise. Intitulée la Collection Eriksberg, trois pièces classiques rejoignent le portfolio : le Bureau Eriksberg, la Chaise Eriksberg et l’Armoire Eriksberg.

La Collection Eriksberg en Crimson

Conçue spécifiquement pour l’Hôtel & Réserve Naturelle Eriksberg, la Collection Eriksberg encapsule parfaitement le cœur de l’oasis suédoise. Avec plus de 900 hectares, elle est incroyablement biodiverse, avec des cerfs, des bisons et des sangliers libres de se déplacer de manière organique sur le domaine. Sa taille incroyable en fait l’une des plus grandes enceintes de vie sauvage en Europe. “Bernadotte & Kylberg ont créé un nouveau design durable et intemporel qui reflète l’âme et la diversité naturelle d’Eriksberg. Ils ont conçu l’intérieur exclusif entier de notre nouveau bâtiment d’hôtel l’Ark, des meubles aux tapis, dans trois suites orientées vers la nature sur trois étages différents”, explique Per-Arne Olsson, PDG de l’Hôtel & Réserve Naturelle Eriksberg.

La Collection Eriksberg

Imprégnées de respect pour la culture suédoise, de nombreux matériaux locaux ont été utilisés pour refléter les sensibilités de la Réserve. Le duo de designers n’a choisi que des matériaux intemporels, tels que le chêne massif, le laiton et le diabase de l’évêque, une pierre naturelle qui présente une finition charbonneuse à grain fin, avec de petits éclats blancs. “La pierre de diabase extraite à Biskopsgården, dans la partie nord-est de la région suédoise de Skåne, est vraiment unique, impressionnant non seulement par sa rareté mais aussi par son caractère et sa composition exceptionnels”, explique Oscar Kylberg. Cela rend chaque pièce encore plus exclusive, incarnant les principes du design et de la nature.

Le Bureau Eriksberg

Le Bureau Eriksberg accentue la profondeur de la couleur de la pierre de diabase, tirant les bleus teintés de charbon, superposés en contraste avec la chaleur du bois. L’incrustation à l’arrière reflète ce choix, coiffant la forme et indiquant la fin du travail, tout en offrant également une qualité allongeante. Le choix du laiton ici, comme dans tous les aspects de la Collection Eriksberg, dénote un sens de l’élégance et de l’héritage.

L’Armoire Eriksberg

L’Armoire Eriksberg est un vaisseau luxueux, un clin d’œil aux célébrations d’une autre époque. Avec le minimalisme que nous attendons de voir à l’époque moderne, l’intérieur doré poli reflète parfaitement les verres ou les objets de famille rangés à l’intérieur. Pourtant, le contenu est caché aux yeux, pas disponible à tout spectateur. Il faut actionner les poignées élégantes en laiton pour ouvrir une porte, ou les quatre, pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur.

La Chaise Eriksberg en Ivy

La Chaise Eriksberg, avec son cadre relativement léger et sa finition brillante polie, se démarque dans la foule. Les motifs rectangulaires que l’on voit à l’arrière sont très actuels, apparaissant sur les podiums et dans les salles d’exposition du monde entier. Les pieds et le dossier effilés ajoutent du mouvement à la pièce, s’étirant comme le premier étirement de la journée. Les pieds sont ornés de cette touche délicate de laiton, ajoutant force et style à une pièce conçue pour durer toute une vie.

La Chaise Eriksberg en Crimson

Depuis plus d’une décennie, Bernadotte & Kylberg créent de beaux et intemporels designs pour des marques du monde entier. En 2023, le studio a lancé sa propre marque Bernadotte & Kylberg, la première collection composée d’écharpes et de jetés luxueux dans certains des meilleurs soies et laines. Maintenant, la gamme s’est étendue pour inclure des meubles artisanaux exclusifs et des articles en laiton. Cette entreprise vise à amplifier leur champ de conception, avec plus de processus sous un même toit. Les détails uniques et la durabilité sont au premier plan de leur éthique, nous connectant au véritable design nordique avec chaque produit.

La Chaise Eriksberg

Pour en savoir plus sur Bernadotte & Kylberg, cliquez ici. Pour suivre sur Instagram pour plus de mises à jour, cliquez ici.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.