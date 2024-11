Laissez à Kith le soin de transformer les voyages en une déclaration de style à part entière. La marque de mode de vie basée à New York vient de dévoiler son partenariat pluriannuel avec le géant du bagage de luxe TUMI, et la collection inaugurale est une mise à niveau de première classe pour votre prochain voyage. Avec des bagages élégants et des accessoires de voyage raffinés, la collection Kith pour TUMI est tellement impressionnante qu’elle pourrait vous inciter à réserver un voyage juste pour la montrer.

« En pensant au voyage de luxe, trouver le bon partenaire pour créer des produits durables, élégants et intemporels était non négociable », partage Ronnie Fieg, fondateur, PDG et directeur créatif de Kith. Il était logique de collaborer avec TUMI, un nom emblématique incontesté dans le monde des bagages. « Ce sont toutes des qualités que TUMI incarne », poursuit-il. « Ils sont les meilleurs de la classe dans le domaine des bagages, et leur équipe partage le même amour pour le produit que moi. »

Ensemble, Kith et TUMI ont conçu une collection à la fois fonctionnelle et tendance, alliant le langage de conception 19 Degree de TUMI à la palette de couleurs signature de Kith et à son motif monogramme raffiné. Les vedettes sont les quatre options de bagages rigides, prêtes pour tout, du voyage en jet aux escapades de week-end. Fabriquée en aluminium de qualité aéronautique, chaque pièce présente les contours 19 Degree de TUMI et des détails utiles tels que des serrures intégrées approuvées par la TSA, des poignées de transport rétractables sur le dessus et sur le côté. L’extérieur est enveloppé dans l’imprimé monogramme intégral de Kith, disponible dans quatre tons discrets : Asteroid (gris charbon), Cavan (gris bleu), Plaster (gris brun) et Quicksand (marron clair). À l’intérieur, la conception réfléchie se poursuit avec des cubes de rangement de taille parfaite pour garder vos essentiels parfaitement organisés.

Aucun détail n’a été épargné en ce qui concerne les extras de voyage. Un sac compact, un étui de voyage pour montre, un étui pour cigares, un étui pour lunettes de soleil et un étui pour iPhone 15 Pro complètent la collection, chacun terminé dans les nuances caractéristiques de Kith pour un kit de voyage coordonné.

Et parce qu’aucun voyageur moderne ne quitte la maison sans ses gadgets, la collection comprend un chargeur sans fil magnétique pliable 3 en 1 et un adaptateur d’alimentation universel estampillés Kith – pour que vous restiez alimenté où que votre passeport vous emmène. « Les clients de Kith et les clients de TUMI partagent tous un amour du voyage, de la technologie et de la mode », a déclaré Victor Sanz, directeur créatif de TUMI. « Nous voulions créer une capsule collaborative qui englobe le meilleur de ce que TUMI propose avec les sensibilités sophistiquées que Kith apporte au monde. »

Que vous soyez un voyageur fréquent ou simplement quelqu’un qui apprécie un bon flex de voyage, la collection Kith x TUMI est là pour vous aider à voyager avec style. Mais agissez vite, car cette capsule en édition limitée est susceptible de décoller plus rapidement que votre groupe d’embarquement n’est appelé. Bon voyage!

Pour découvrir la collection Kith x TUMI, visitez kith.com.

