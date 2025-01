Une collaboration innovante entre FreePower et Cosentino révolutionne le chargement sans fil

Le chargement de nos téléphones n’a jamais été aussi pratique, avec des options rapides via des ports USB et des chargements sans fil éliminant les câbles encombrants. Pourtant, malgré ces avancées, les emplacements de charge restent limités. FreePower et Cosentino visent à changer cela avec un partenariat révolutionnaire.

Cette collaboration entre Cosentino et FreePower vise à créer des surfaces avec des pads de chargement sans fil intégrés. La technologie innovante de FreePower sera incorporée dans les surfaces Silestone et Dekton de Cosentino, prévues pour être présentées dans les salles d’exposition de Cosentino City en 2025. Ces surfaces promettent de combiner esthétique et fonctionnalité, avec des anneaux blancs minimalistes et élégants pour indiquer les zones de chargement.

La technologie révolutionnaire de FreePower repousse les limites

La technologie de FreePower va au-delà des attentes. En utilisant plusieurs bobines de chargement intégrées dans le matériau, elle offre une zone de chargement capable d’alimenter jusqu’à trois appareils simultanément à 15 watts chacun – la vitesse de chargement sans fil Qi la plus rapide actuellement disponible, rivalisant même avec le MagSafe d’Apple. Le système prend en charge une variété d’appareils, y compris les téléphones et les écouteurs comme les AirPods.

Conçue pour les surfaces translucides, la technologie peut être intégrée dans la cuisine, la salle de bain et d’autres espaces domestiques. Cependant, ces fonctionnalités ne sont disponibles que sur les nouvelles installations, car il n’est pas encore possible de rétrofiter les comptoirs existants. Les concepteurs travaillant avec les surfaces de Cosentino suivront une formation spécialisée pour intégrer la technologie FreePower dans leurs projets.

Un potentiel révolutionnaire pour l’intégration de l’énergie sans fil dans nos vies quotidiennes

L’intégration de l’énergie sans fil dans les surfaces quotidiennes a un potentiel immense. Bien que la technologie ne soit pas encore prête à alimenter des appareils à haute énergie comme les blenders, le partenariat entre FreePower et Cosentino marque une avancée significative. Envisagez un avenir où les appareils de cuisine fonctionnent de manière transparente sur des surfaces d’énergie sans fil – une perspective qui semble plus proche que jamais.

Pour soutenir cette innovation, FreePower et Cosentino forment activement des fabricants à l’échelle nationale. D’ici le premier trimestre de 2025, plus de 300 fabricants devraient être certifiés, et beaucoup d’autres suivront d’ici la fin de l’année. Cette adoption généralisée ouvrira la voie à des solutions de chargement sans fil plus accessibles dans les foyers.

Pour plus de détails, consultez le site Web de FreePower à l’adresse freepower.io.