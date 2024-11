D’accord, j’ai beaucoup appris en aménageant la chambre d’Elliot, ce qui a vraiment influencé la façon dont j’ai conçu la chambre de sa meilleure amie (et cousine) que vous allez voir aujourd’hui. Ce que je ne réalisais pas (je suis une maman pré-adolescente pour la première fois) c’est à quel point leurs goûts et dégoûts changent, presque mensuellement. Donc, pour la chambre de K, j’ai bien sûr demandé ses goûts et dégoûts actuels, couleurs, etc. mais j’ai intentionnellement laissé les choses de manière à ce que si et quand ses styles ou préférences en matière de couleurs changent, cela ne soit pas une grande dépense. Et pourtant, cette chambre est en fait pleine de couleurs et de tant de pièces de haute qualité qui viennent toutes de chez AllModern. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu lui offrir ces pièces vraiment spéciales avec lesquelles elle pourra facilement grandir. J’ai hâte de vous montrer.

La Chambre Avant

La chambre a une excellente base – un joli parquet en chêne blanc (Stuga, Shell) et un plafond en bois (Stuga, Drift). Il y a deux grandes fenêtres, donc beaucoup de lumière naturelle, et deux grands murs vides pour le lit et la commode.

En face du lit se trouve un lit de jour avec rangements et un placard encastré (que nous avons déjà tapissé et révélé pour un partenariat, ICI). Donc, lorsque AllModern a contacté pour une série de relookings cette année et que mon frère a exprimé qu’ils n’avaient RIEN pour la chambre de K lorsqu’ils ont emménagé, je savais que stylistiquement cela serait parfait (et oui, cette jeune fille de 10 ans a des meubles de très haute qualité qu’elle pourra garder pour toujours).

Sans plus tarder, la révélation ! Nous avons également fait une visite vidéo de l’espace, que vous pouvez visionner tout en parcourant le reste des photos. (Le lecteur se réduira dans le coin, ou, si vous êtes sur votre téléphone, il se jouera au-dessus du texte !)

Une Base de Haute Qualité – C’est-à-dire de Bons Meubles Simples

Maintenant, il y a un million de façons d’aménager une pièce, bien sûr. Pour cette maison et cette chambre, je voulais qu’elle ait la même ambiance minimaliste chaleureuse que la maison – épurée et organique, mais avec assez de couleurs pour lui donner un aspect jeune et amusant. Voici les besoins fonctionnels que K a demandés:

• Vert et Violet – Ok, mais nous ferions une version non-agaçante, plus intemporelle et pas, comme beaucoup de cela.

• Lit Queen – Idéal pour les soirées pyjama, se blottir avec les parents, et peut servir de chambre d’amis supplémentaire.

• Un Bureau – S’ils pouvaient retourner dans le temps, ils auraient transformé la niche en bureau (bien que j’ai entendu dire que les adolescents aiment l’idée d’un bureau plus qu’ils ne l’utilisent vraiment), mais j’ai aussi reçu beaucoup de conseils de votre part selon lesquels le fait de le faire doublement en tant que coiffeuse serait vraiment fonctionnel pour eux.

• Une Commode – Bien qu’ils aient un placard encastré, il n’a pas de tiroirs, et les enfants ne sont pas les meilleurs pour pendre leurs vêtements ou empiler leurs vêtements pliés.

En raison de ces besoins, la disposition de la pièce et les choix de meubles ont été grandement influencés. Nous flanquerions un puissant lit queen avec un bureau et un petit tabouret (permettant de laisser de la place pour la commode sans être trop encombré) et nous obtiendrions un sentiment d’équilibre avec l’applique sur la droite.

Donc, comme vous pouvez le voir, alors que nous avons rejeté la symétrie (que j’aime généralement dans une chambre) le fait qu’elle soit asymétrique non seulement leur a donné la fonction dont ils avaient besoin, mais l’a également rendue plus ludique (moins sérieuse). Nous voulions lui trouver des meubles avec lesquels elle pourrait facilement grandir, ce qui signifiait de la qualité et de l’intemporalité – exactement ce à quoi vous vous attendez d’AllModern. Mais pour que cela convienne parfaitement à une fille de 10 ans, nous avons modifié la disposition et ajouté beaucoup de couleurs, ce qui a apporté cette énergie amusante et jeune.

Les pièces d’AllModern réunissent tout ce que j’aime dans le design moderne – lignes épurées, détails uniques et qualité incroyable. Ce bureau, ce miroir et cette applique en sont de parfaits exemples : élégants, fonctionnels et tout sauf ennuyeux. Le lit est un autre point fort avec son revêtement vert bouclé doux, son cadre entièrement rembourré et sa construction solide.

Nous savions que la literie était un endroit où nous pouvions vraiment ajouter de la couleur, donc nous avons pris ce jeté génial avec des couleurs très Gen Z dessus (attendez, est-elle Gen Alpha ???) et nous l’avons accessoirisé. Le coussin vert est d’AllModern et la bande violette et dorée derrière, nous l’avons fait fabriquer (il va avec le coussin de banc personnalisé que nous avons fait – continuez de défiler). Nous ne voulions pas de literie blanche (les amis, je pense que les décennies de literie blanche pourraient être terminées !) et nous avons mélangé ce rose plus foncé, ce mauve clair et ce bleu poudré. J’adore tellement ce mélange.

Vous vous demandez peut-être quelle est la situation de l’art, des papillons et du lierre au-dessus, et je comprends. Nous avons hésité à savoir si c’était cool ou forcé ? et chaque fois nous avons décidé que nous adorions ça ! L’art est une impression qu’ils possédaient déjà, et je l’aime vraiment (nous l’avons en fait acheté pour le projet original à Portland), mais le blanc de l’impression avec le cadre blanc n’était tout simplement pas assez pour « tenir le mur ». Donc, en ajoutant de la fausse verdure et des papillons fantaisistes (à un prix abordable). Cela attire votre regard, ajoute définitivement un peu de jeunesse, c’était bon marché et sera très facile à enlever.

De l’autre côté de la pièce se trouve cette table de chevet ronde qui, je pense, est le complément parfait au bureau et fonctionne si bien avec la commode adjacente (une vraie table de nuit aurait été trop encombrante à côté de cela). C’est certainement un cas de « ensemble assorti mais rendez-le cool », car oui, tous les meubles sont en chêne blanc, mais ce n’est pas ennuyeux et cela semble clairement avoir été conçu de manière délibérée, pas simplement mis dans une pièce.

De l’autre côté de la pièce, nous avons cette superbe commode, également en chêne blanc avec des tiroirs à ouverture par pression (donc pas besoin de quincaillerie). Elle est magnifique et très bien faite. Au-dessus, vous avez un autre de nos DIY de tableau d’affichage (c’est notre troisième maintenant). Nous écrivons un article complet sur la façon dont nous l’avons fait, mais il est si énorme, amusant et tellement abordable. Cela donne du « Nickelodeon » des années 90, non ? Étapes par étapes à venir bientôt 🙂

Toutes les couleurs se marient si bien et le zigzag lui donne tellement de gaieté et un sens du « maintenant ».

Pour les traitements de fenêtre, ils ont fait appel à Decorview pour les grandes fenêtres, principalement parce qu’ils voulaient la fonction haut vers le bas, bas vers le haut (pour bloquer la vue de la rue qui pouvait voir dans sa chambre. Vous ne pouvez pas les acheter en ligne, c’est une situation de service complet et pas très économique mais certainement de haute qualité et ils font tout le travail difficile. Ils ne voulaient pas d’occultants car ils voulaient laisser entrer la lumière s’ils voulaient les fermer pendant la journée (plus K est l’une de ces licornes qui dorment jusqu’à 10 heures le week-end, 11 heures en été – VRAIMENT SAUVAGE). Donc, nous avons ajouté des rideaux supplémentaires pour encadrer les fenêtres, mais ils restent principalement ouverts.

Je suis absolument obsédée par cette photo – elle est tout simplement magnifique !!! L’arc du miroir est magnifique (et vous pouvez le voir en descendant le couloir – tellement impactant). Et j’adore comment j’ai conçu le coussin de banc – velours vert sur le dessus mais cette même bande violette et dorée sur le devant. Merci à Ivan chez Alexander Matthews de l’avoir exécuté si parfaitement.

Un coin si rêveur. Nous avons également fait faire les rouleaux. La table tambour était dans la chambre de son frère et nous l’avons simplement apportée pour les photos pour avoir quelque chose au premier plan, mais elle est très mignonne.

Les appliques et les plafonniers sont de Rejuvenation. Je LES AIME – ils sont graphiques et modernes, de haute qualité et intemporels. Et j’adore le lustre ici.

Nous avions besoin de plusieurs ampoules car il n’y a pas de lumières encastrées, donc cela ajoute beaucoup de lumière d’une manière vraiment belle.

Je suis tellement fier de cette chambre et K L’ADORE. Ils étaient en déplacement pendant que nous tournions et écoutez, leurs enfants n’ont pas demandé à être sur mes réseaux sociaux de toute façon, donc non, elle n’est pas là. Et si vous vous demandez où se trouve tout le « Violet », la réponse est que notre nouveau tapis Mallory (qui est l’un de mes préférés) s’est perdu par FedEx en provenance de notre séance photo à la maison de montagne. Et ensuite, nous n’avons pas pu l’obtenir à temps pour la séance, mais c’est la plus belle couleur de violet, à mon avis, et je le considère même pour mon salon. Je pense que nous l’avons en fait appelé « Marron Foncé » via Rugs USA, mais si vous connaissez quelqu’un qui veut un violet très sophistiqué, c’est pour vous. Nous allons refaire cette pièce avec lui l’année prochaine (et ajouter quelques affiches pour K, qu’elle veut). Mais The Elliot en Rust est également l’un de mes tapis préférés – juste beaucoup plus mauve et clair. Mais toujours si doux et joli.

Un grand merci à AllModern pour avoir une excellente sélection de meubles, choisis pour ceux qui sont plus dans le design moderne, avec des pièces qui dureront pour toujours (pensez à des pièces modernes héritées). Bien sûr, il y a des pièces plus audacieuses (comme ce banc) qui peuvent secouer un peu les choses et aider à rendre une pièce moins sûre, mais dans l’ensemble, je pense que la chambre est si bien pensée, amusante et facile pour elle de grandir, de changer, d’ajouter et de remplacer les couleurs et accessoires. Oh, et j’étais tellement contente de la rapidité avec laquelle tout est arrivé. Une expédition rapide et gratuite a beaucoup d’importance de nos jours 🙂

Du Vide au Magnifique 🙂

Voici tous les liens vers les produits si cela vous intéresse :

Tous les Meubles : Bureau, Chaise, Lit, Table de Chevet, Commode, Banc – Tous AllModernRevêtement de Sol : Stuga ‘Shell’Plafond en Bois : Stuga ‘Drift’Couleur de Peinture : Alabaster, Sherwin-WilliamsLuminaires Filaire et Plaques de Commutation : RejuvenationTapis : The Elliot en Rust de EHD x RugsUSATraitements de Fenêtre : DecorviewRembourrage : Alexander Matthews

*Architecte : Anne Usher**Entrepreneur Général : JP Macy de Sierra Custom Construction***Designers d’Intérieur : Emily Henderson (moi !) et Max Humphrey****Stylisme : Emily Henderson (moi !)*****Photos de Kaitlin Green