Une cabane islandaise unique avec un toit en pente qui reflète la majesté de la montagne

Détails du projet:

Emplacement: Nýp, Islande

Ingénieur structurel: Klöpp Arkitektar-Verkfræðingar ehf

Ingénieur civil: Sæmundur Eiríksson

Conception d’éclairage: Bjarni Ingi Björnsson

Photographe: Marino Thorlacius / @marinothorlacius

De la part de l’architecte: « Située sur une ancienne ferme avec vue sur la baie de Breiðafjörður dans l’ouest de l’Islande, la Cabane Atelier de Nyp à Skarðsströnd suit le travail antérieur du Studio Bua sur un ensemble d’anciens bâtiments de ferme transformés en espace d’exposition, en centre culturel et en maison d’hôtes. »

Notre cahier des charges de conception consistait à créer un espace qui servirait de lieu de travail pour un artiste, de résidence de vacances pour les propriétaires et d’unité indépendante disponible à la location pour les invités. À côté de la ferme, nous avons identifié une fondation en béton existante qui avait autrefois soutenu une bergerie, désormais perdue en raison des conditions météorologiques extrêmes. Le Studio Bua avait supervisé l’installation d’une serre préfabriquée et d’une remise sur cette fondation. Optant pour la durabilité et la maximisation des ressources existantes, nous avons réutilisé la fondation en béton pour cette nouvelle extension, nous inspirant de l’architecture vernaculaire locale et de la ferme d’origine, où nous avions précédemment agrandi le bâtiment pour créer des chambres supplémentaires pour les invités et un espace d’exposition. »

Face à la contrainte de temps pour avoir l’unité de location prête pour la saison touristique à venir, nous avons choisi du bois lamellé-croisé (CLT) pour la structure et les intérieurs, à l’exception des salles de bains. Bien que la fondation en béton existante ait été réutilisée, une nouvelle dalle de béton a été coulée, et le revêtement de sol intérieur adoptait du béton poli pour créer une surface robuste adaptée à un lieu de travail pour un artiste. Pour le revêtement extérieur, nous avons opté pour de l’acier ondulé noir de Greencoat. »

Publié le 28 janvier 2025

L’inspiration derrière le design

L’architecte de ce projet a voulu créer un espace polyvalent qui servirait à la fois de lieu de travail pour les artistes, de maison de vacances pour les propriétaires et d’unité de location pour les invités. En s’inspirant de l’architecture locale et en réutilisant les ressources existantes, le Studio Bua a réussi à intégrer cette cabane islandaise unique dans son environnement naturel tout en offrant des espaces fonctionnels et esthétiques.

Le choix du matériau et de la structure

Face à la pression du temps pour terminer le projet avant la saison touristique, le Studio Bua a opté pour du bois lamellé-croisé (CLT) pour la structure et les intérieurs de la cabane. Ce choix de matériau durable et polyvalent a permis de créer un espace chaleureux et accueillant tout en respectant les contraintes de durabilité et de rapidité de construction. De plus, l’utilisation de l’acier ondulé noir pour le revêtement extérieur ajoute une touche moderne et élégante à l’ensemble de la construction.

En conclusion, la cabane islandaise à toit en pente reflétant la montagne à Nýp, en Islande, est un exemple remarquable de design ingénieux et de réutilisation créative des ressources existantes. Avec une approche axée sur la durabilité et la fonctionnalité, le Studio Bua a réussi à créer un espace polyvalent et esthétique qui s’intègre parfaitement dans son environnement naturel tout en offrant des espaces uniques pour les artistes, les propriétaires et les invités.