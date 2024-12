Apportez la beauté de l’Arizona chez vous avec les tapis de Sedona

Si vos sols ont besoin d’une touche de couleur vibrante et d’une pointe d’art sculptural, la dernière collaboration de la célèbre designer de tapis britannique Sonya Winner et de l’architecte américain Kevin McClellan pourrait être le rafraîchissement dont vous avez besoin. Inspirée par les canyons envoûtants de Sedona, en Arizona, la série Sedona, qui comprend le tapis Sedona Square et le tapis Sedona Irregular, fait suite à la collection Antelope Canyon de 2021 de Winner, mariant toutes deux un design audacieux à la beauté de la nature. Cette fois, les tapis Sedona capturent les teintes intenses et organiques des paysages de grès de la région, mêlant design audacieux à la beauté époustouflante de la nature.

Une collaboration artistique inspirée par la nature

La signature de Winner, qui utilise des compositions irrégulières et des formes organiques, a trouvé une nouvelle profondeur grâce à l’approche architecturale inventive de McClellan. Sa perspective unique sur la forme et l’espace capture artistiquement les lignes, les couleurs et les formes du paysage de Sedona. « Lorsque vous êtes à Sedona et entouré des vallées, c’est très inspirant. La variation dans la formation rocheuse est incomparable. C’est un carrefour de différentes typographies et zones climatiques, des rivières glacées créées par la fonte des neiges aux roches rouges et aux buissons arbustifs », explique McClellan. « La juxtaposition des plantes et des rochers a inspiré mon idée pour la série et la collaboration avec Sonya m’a permis de revenir à Sedona et de la voir avec un regard neuf. »

Des tapis presque sculpturaux

S’éloignant de la forme rectiligne traditionnelle, les tapis Sedona semblent presque sculpturaux, même lorsqu’ils sont posés à plat sur le sol. Chaque pièce est assemblée en couches, fabriquée à la main par une équipe artisanale dévouée pour garantir que chaque ligne, couleur et courbe paraissent aussi naturelles et sans effort que le paysage qu’elles reflètent. Fabriqués à partir de laine de Nouvelle-Zélande durable et respectueuse de l’environnement, les tapis sont conçus pour durer aussi longtemps que les canyons sont debout.

Une collection disponible en plusieurs tailles

La collection Sedona est disponible en six tailles, avec des options sur mesure prêtes pour ceux qui rêvent en grand. Chacune est prête à offrir une tranche de la beauté inégalée de l’Arizona, juste sous vos pieds.

Pour explorer ou acheter la collection Sedona de Sonya Winner et Kevin McClellan, visitez sonyawinner.com.