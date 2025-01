Une Révolution du Mobilier de Bureau: Aarea Lounge par Teknion

Teknion, géant du mobilier de bureau, vient de dévoiler sa dernière création révolutionnaire: Aarea Lounge. Ce siège innovant combine l’élégance sophistiquée des sièges de salon avec l’ingénierie d’une chaise de bureau, offrant aux utilisateurs à la fois forme et fonctionnalité dans un seul siège. « Le design global d’Aarea est attrayant, mais toujours efficace en termes de fonctionnalité, » déclare Julia La, chef de produit chez Teknion.

Un Siège Polyvalent Adapté à Tous les Environnements

Conçu par Pearson Lloyd, Aarea est disponible en trois styles: un lounge de travail, un lounge décontracté et une chaise de conférence, chacun adapté à une gamme d’intérieurs d’entreprise. L’équipe de design a commencé ses recherches en 2019, et il était déjà clair que les postes de travail basés sur un bureau sont moins efficaces dans le monde rapide de la technologie mobile. Avec de nombreux employés adoptant des horaires hybrides, un ordinateur portable et un téléphone portable suffisent souvent pour accomplir les tâches quotidiennes.

Une Approche Ergonomique et Contemporaine

Les préférences ont également radicalement changé pendant la pandémie, avec une envie de mécanismes moins compliqués et un style épuré, plutôt que les coussins volumineux typiques des meubles. Les designers ont voulu s’assurer que la gamme Aarea conservait des principes ergonomiques clés tout en offrant un look contemporain inspiré du monde de l’habillement. « C’est une chaise à la fois élégante et décontractée, qui s’inscrit dans l’idée de l’athleisure, » note Luke Pearson, co-fondateur et directeur de Pearson Lloyd.

Confort et Durabilité au Rendez-vous

Disponible en 11 couleurs, le dos en maille de polyester mélangé est fabriqué à partir de plastique marin recyclé. Taille sur mesure, il n’y a pas de déchets supplémentaires. Ce matériau flexible épouse la forme du corps, offrant un soutien parfait à travers les tensions inhérentes au tissu. L’habillage en Luum pour le siège rembourré, les accoudoirs et le repose-tête améliore encore l’expérience, réduisant la fatigue pendant la journée de travail.

Avec seulement deux leviers principaux pour l’ajustement de la hauteur et l’inclinaison, la personnalisation est facilement réalisable, idéale pour une variété de morphologies. Le design plus fin et plus léger présente une base métallique et des patins multi-surfaces qui favorisent la mobilité. Un mécanisme d’inclinaison synchrone permet au dossier et au coussin de s’incliner à des vitesses différentes, gardant les pieds de la personne au sol – ou pour une élévation, un repose-pieds peut être ajouté.

D’autres options comme la Cloison Alcôve peuvent être utilisées lorsque plus d’intimité est nécessaire, tandis que l’unité Assistant Personnel possède une étagère supérieure et un compartiment inférieur spacieux pour contenir des articles essentiels, des sacs à main aux livres.

Un Siège Polyvalent pour Tous les Modes de Travail

Aarea Lounge, que ce soit pour une position formelle et droite ou une posture détendue en position de repos, est le multitâche ultime. « Avec Aarea, les gens peuvent aller vers l’environnement qui correspond à leur humeur ou aux mécaniques de leur travail, » explique Pearson. « Il a été conçu pour différentes modalités au sein du bureau. »

Pour découvrir ce siège révolutionnaire et d’autres meubles de la marque, visitez teknion.com. Photographie gracieuseté de Teknion.