Je pense que nous pouvons tous comprendre le sentiment de voir une pièce, de vouloir la recréer dans notre maison, mais de réaliser rapidement que presque tout dans ladite pièce est hors budget. Cela m’arrive presque tous les jours lorsque je fais défiler Instagram… sain, je sais! Cependant, aujourd’hui, je vais équilibrer un peu les choses. J’ai choisi trois salons bien-aimés d’EHD et je les ai recréés en utilisant exclusivement des produits Wayfair. C’est vrai! Un vrai “look pour moins cher” et même si je ne suis vraiment pas du genre à me vanter, j’ai fait un travail assez irréel. Mais pour être juste, Wayfair a rendu les choses si faciles. Nous savons tous qu’ils ont BEAUCOUP sur leur site, mais c’est aussi très bien et je suis assez enthousiaste de vous montrer à quel point ces looks sont similaires. Et compte tenu de leur vente de pré-Black Friday jusqu’à 70% de réduction ainsi que de leur livraison rapide, vous pourriez avoir toute votre pièce terminée ou rafraîchie avant que les vacances ne deviennent trop folles et occupées. D’accord, prêt pour ces salons ??

Le Salon du Projet Portland

photo de sara ligorria-tramp | de : révélation du salon du projet portland

Ah, le premier projet Portland. Pouvez-vous croire que nous l’avons révélé il y a six ans, mais il aurait tout aussi bien pu être révélé cette année? Pas du tout démodé. Pourquoi? Styles classiques, une palette de couleurs neutres et calmes, et juste la bonne quantité d’éléments modernes.

photos de sara ligorria-tramp | de : révélation du salon du projet portland

Regardez ces deux clichés ci-dessus! Les pièces principales sont toutes deux vintage mais de différentes époques, ce qui rend le design excitant, frais et avec beaucoup de “tension”. Mais la palette de couleurs et la cohérence des matériaux sont ce qui fait que tout fonctionne ensemble. Bon, passons aux offres!

Mobilier : Canapé | Table Basse | Table d’Appoint Tripod | Chaise Sling | Table d’Appoint en Bloc de Bois | Chaise Verte | Table d’Appoint sur Pied | Crédence | Chaise d’Appoint

Éclairage : Lampadaire | Lampe de Travail en Laiton | Applique Murale (ensemble de 2) | Lampe de Dôme en Laiton

Textiles : Tapis | Coussin Bleu Gris à Motif | Coussin Blanc et Gris (ensemble de 2) | Coussin Blanc Texturé Rectangulaire | Couverture à Carreaux Bleus et Blancs | Coussin Rectangulaire Bleu Marine (ensemble de 2)

Décoration : Grand Vase Blanc | Plateau Bleu | Boîte en Céramique | Plateau en Laiton | Bougeoirs Noirs | Vase Noir

Pas exactement le même design mais très semblable. J’étais tellement enthousiaste quand j’ai trouvé ce canapé! Il est à moins de 750 $, mesure 81″ et ses lignes sont tellement belles. Ensuite, le mélange de tons de bois sombres était une partie essentielle de ce design, alors la table basse, toutes les tables d’appoint, la crédence, la table d’appoint sur pied et la chaise d’appoint fonctionnaient si bien ensemble. Je sais que la crédence peut sembler assez différente de l’originale mais encore une fois, c’est vraiment l’essence et l’esthétique générale qui comptent. De plus, elle est tout simplement cool. L’éclairage est peut-être mon préféré (comme c’est généralement le cas dans la plupart des pièces) et il a été TELLEMENT facile de trouver des options comparables. La beauté blanche et dorée est à moins de 100 $! Et oui, j’ai choisi l’un de nos tapis Rugs USA (et je l’ai fait pour les trois salons) parce que je sais que la qualité et les designs sont bons et qu’ils sont à un bon prix. Je n’allais pas prendre de risques avec une autre marque. Désolé, mais pas désolé:) La dernière chose que je dirai, c’est que j’ADORE ce vase noir. En fait, ils en ont tellement de super comme vous le verrez tout au long de ce post. Ne négligez pas leurs petits accessoires.

Le Salon Glendale

photo de tessa neustadt | de : révélation finale du salon glendale

Ce salon est ce que je pense être vivre sur un nuage stylé. C’est léger, aéré, texturé, et les Bisounours sont sur le point de commencer à sauter à tout moment. Mais en toute non-sérieux, cette version de l’ancienne maison Glendale d’Emily était parfaite et tout le monde était d’accord.

photos de tessa neustadt | de : révélation finale du salon glendale

C’était une évidence que je devais recréer celui-ci car il est également intemporel. Toujours calme et neutre mais un peu plus éclectique et “joyeux”. Mais je pense que le vrai nom du jeu pour celui-ci est “plus c’est mieux” quand il s’agit de coussins… mais vous ne pouvez pas utiliser le même deux fois, d’accord??

Mobilier : Sectionnel | Table Basse | Pouf | Chaise en Cuir Marron | Table d’Appoint Noire | Chaise Grise | Commode

Éclairage : Lampe Bleue | Lampe Blanche

Textiles : Tapis | Couverture à Motif Bleu | Couverture à Pompons Crème | Coussin à Houppes Crème | Coussin à Rayures Bleues | Coussin Rouille | Coussin Boucle Bleu

Décoration : Vase en Terre Cuite | Plateau Tissé | Cloche en Céramique | Vase Blanc | Vase Bleu/Vert

La base de cette pièce est évidemment le canapé sectionnel. Et ce que je trouve si génial dans ce design, c’est qu’il vous montre comment avoir un canapé gris sans basculer dans le gris pour tout l’espace (à moins que ce ne soit votre préférence). Si vous remarquez, tous les textiles ont des couleurs soit assez sourdes, soit avec une nuance grise. C’est pourquoi cela fonctionne si parfaitement avec le canapé. Mais naturellement, le design avait besoin de chaleur, et le bois/les fibres organiques sont le moyen le plus facile d’y parvenir. Emily avait des chaises vintage dans son design mais j’ai vraiment pensé que cette chaise en cuir et cette chaise grise foncée étaient d’excellentes options pour une sensation similaire. Mais le jeu de coussins sur Wayfair est vaste et j’ai honnêtement eu du mal à choisir seulement ces 10, ha. J’en ai épinglés beaucoup plus. Sinon, que vous ai-je dit sur leurs petits accessoires?? À quel point sont ces vases et ces plantes? Très impressionnant.

Le Salon de Ferme

photo de kaitlin green | de : salon de ferme

Quoi, vous pensiez que je ne pourrais pas recréer le salon de ferme? FAUX. C’était aussi facile que les deux autres! L’ambiance éclectique moderne traditionnelle d’Emily n’est pas nécessairement une chose facile à “copier” avec un budget plus serré, mais comme je l’ai déjà prouvé, les options sur le site sont tellement vastes que c’était tellement amusant.

photos de kaitlin green | de : salon de ferme

Voici d’autres photos pour que vous puissiez vraiment prendre tous les éléments en compte et être encore plus impressionné par les options “similaires”. Ok, prêt?

Mobilier : Canapé | Table Basse | Table d’Appoint en Bois Brut | Chaise Grise | Repose-Pied | Chaise Bleue | Table d’Appoint | Tables Console | Cabinet Bleu Gris

Éclairage : Applique à 2 Lumières | Lampe de Table Noire | Lampe de Sol en Papier

Textiles : Coussin à Carreaux (ensemble de 2) | Couverture | Coussin Blanc en Boule | Coussin Doré | Tapis

Décoration : Vase en Terre Cuite | Bol en Céramique (sur la table basse) | Sculptures Crème | Vase Rayé | Bougie Pilier Noire | Bougie Pilier Jaune | Bol Décoratif Blanc | Porte-revues | Vase Abstrait Noir (avec trou) | Liens Décoratifs en Bois | Vase Noir

Vous voyez !! Ce canapé est un peu plus cher que les deux autres mais beaucoup moins cher que l’original (et a une tonne d’excellents avis). J’ai pris quelques libertés créatives avec le choix du tapis, mais j’adore ce tapis. Il est abordable et l’ambiance est toujours très en ligne avec le style général de la pièce. Je n’arrivais pas à croire qu’ils avaient cette superbe table d’appoint en bois brut. Elle a l’air bien plus chère que 159 $, non? J’ai également été impressionné lorsque j’ai trouvé ces deux chaises d’appoint. Elles sont vraiment parfaites. Les “tables console” sont ces deux tables console qui ont l’air si bien l’une à côté de l’autre (vous pouvez voir l’exemple si vous cliquez sur le produit). C’est aussi mon dernier point sur le jeu de décoration petit mais génial de Wayfair. Je veux dire ces sculptures crème, ce vase en terre cuite, les liens décoratifs en bois? Tellement chic et cool.

Il est évident que je me suis AMUSÉ comme un fou en faisant cela. Non seulement parce que ce sont aussi quelques-uns de mes salons EHD préférés, mais aussi parce que le côté “boutique unique” de Wayfair rend les choses amusantes. Ne pas avoir à chercher sur l’ensemble d’Internet pour une chaise, c’est tellement agréable. Vous obtenez du style et des options plus abordables. Et comme rappel, ils ont leur avant-première du Black Friday avec jusqu’à 70% de réduction ainsi que leur livraison rapide (qui se fait toute l’année). Alors la prochaine fois que vous verrez une pièce que vous aimez, vous saurez maintenant où aller pour la recréer:)

Et merci Wayfair de vous être associé à nous pour ce post super amusant! Votre inventaire est inégalé et il y a vraiment quelque chose pour tout le monde.

Je vous aime, je le pense.