Résultat des européennes à Capesterre-Belle-Eau : l’élection 2024 en direct

Aujourd’hui, les résultats des élections européennes 2024 de Capesterre-Belle-Eau ont été dévoilés. Découvrez tous les scores et les élus de Capesterre-Belle-Eau.

À Capesterre-Belle-Eau, quel candidat retiendront les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Capesterre-Belle-Eau. Mais c’est bien un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 31,26% des bulletins. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Capesterre-Belle-Eau. A noter : Capesterre-Belle-Eau compte parmi les rares villes où le RN n’a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,2% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd’hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

Les électeurs de Capesterre-Belle-Eau étaient plutôt pour Marine Le Pen en 2022. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,75% contre 57,06% pour Jean-Luc Mélenchon. Avant qu’elle ne retourne la tendance au second tour avec 78,85% contre 21,15% pour Macron. Il n’y avait pas de liste RN aux législatives à Capesterre-Belle-Eau en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 31,26% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place.

Il y a cinq ans, Jordan Bardella était au sommet lors des dernières européennes. Se retourner sur le dernier test semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d’aujourd’hui. Qui l’avait emporté à l’issue des européennes en 2019 ? C’est la liste RN emmenée par Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Capesterre-Belle-Eau, avec 32,2% des votes (549 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 12,43% et la liste Nathalie Loiseau avec 12,43%.

Capesterre-Belle-Eau : démographie et socio-économie impactent les élections européennes. A quelques heures de l’annonce des résultats des européennes, Capesterre-Belle-Eau fourmille de diversité et d’activités. Avec ses 17,731 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d’ouverture. Avec 1,620 entreprises, Capesterre-Belle-Eau est un lieu propice à l’essor de l’innovation et l’entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d’au moins une automobile (49,18%) montre le poids des questions de mobilité et d’aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Capesterre-Belle-Eau accueille une communauté diversifiée, avec ses 1,309 résidents étrangers, soit 7,43% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2,092.53 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d’emploi de 36,22%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Capesterre-Belle-Eau, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

Taux de participation lors des européennes à Capesterre-Belle-Eau : ce qu’il faut retenir. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu’en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l’Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d’abstention aux élections européennes s’élevait à 50%. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, à l’occasion des élections européennes, le taux d’abstention atteignait 86,82% dans la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le taux d’abstention était de 91,83% pour le scrutin européen de 2014.

Les européennes débutent à Capesterre-Belle-Eau : la participation en question. L’un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d’abstention à Capesterre-Belle-Eau. Pour mémoire, dans la commune, le taux d’abstention aux élections législatives 2022 atteignait 76,41% au premier tour. Au second tour, 85,14% des votants ne se sont pas déplacés. Qu’en sera-t-il cette année à Capesterre-Belle-Eau ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 15,423 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 51,8% avaient déserté les urnes. L’abstention était de 56,12% au premier tour. Pour rappel, à l’échelle de l’Hexagone, le taux d’abstention à l’élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était presque un record.

Tout savoir sur les européennes à Capesterre-Belle-Eau. Ce jour d’élection, les électeurs de Capesterre-Belle-Eau n’ont pas voté depuis 2022, année des élections présidentielle et législatives. En 2019, lors des précédentes européennes, le parti de Marine Le Pen s’est vu attribuer vingt-trois sièges dans l’Hémicycle européen, tout comme la liste En marche. Il n’y aura qu’un seul tour pour se décider entre les listes de Marion Maréchal (Reconquête), Raphaël Glucksmann (PS) ou Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), pour ne citer que ces personnalités. Les 25 bureaux de vote de la ville de Capesterre-Belle-Eau (de Ecole Amedee Fengarol 1 à Ecole de Sainte Marie 2) seront accessibles jusqu’à 18 heures pour recevoir les électeurs.