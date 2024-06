Les nouveaux médicaments de l’obésité : une révolution, vraiment ?

Dans un nouvel épisode d’Hypercondriaque, le podcast de Santé Magazine, Aline Perraudin discute avec la Pre Judith Aron-Wisnewsky, professeure de nutrition, chercheuse et médecin à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, sur l’impact révolutionnaire des nouveaux médicaments amaigrissants sur le traitement de l’obésité.

En France, la prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, touchant 17% des adultes et 4% des enfants et adolescents. Deux médicaments, le liraglutide (Saxenda) et le sémalglutide (Wegovy), initialement destinés au traitement du diabète de type 2, se sont révélés capables de réduire le poids des personnes obèses, suscitant un intérêt mondial et une agitation sur les réseaux sociaux.

Mais comment ces médicaments agissent-ils et sont-ils aussi efficaces qu’on le prétend ? Aline Perraudin et la Pre Judith Aron-Wisnewsky explorent ces questions pour déterminer si ces avancées révolutionnent véritablement le traitement de l’obésité et changent la donne dans la lutte contre cette maladie complexe.

En conclusion, ces nouveaux médicaments offrent une lueur d’espoir dans le traitement de l’obésité, mais leur efficacité et leurs implications à long terme nécessitent une étude approfondie. Il est crucial de continuer à explorer des solutions innovantes pour lutter contre cette maladie croissante et ses implications sur la santé publique.