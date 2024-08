Logan Paul ne veut plus reproduire son Springboard Moonsault de WWE SummerSlam

Le récent match de Logan Paul contre LA Knight à WWE SummerSlam 2024 a été un moment marquant pour les fans de la WWE. Non seulement LA Knight est devenu le nouveau champion des États-Unis de la WWE, mais Logan Paul a également réalisé un mouvement impressionnant pendant le match.

Lors de cette rencontre, Logan Paul a surpris tout le monde en effectuant un Springboard Moonsault vers l’extérieur du ring sur LA Knight. C’était une prise très risquée car la marge d’erreur était minime. Cependant, malgré l’effet spectaculaire de ce mouvement, Logan Paul a récemment annoncé qu’il ne prévoyait pas de le refaire à l’avenir.

Lors de son podcast Impaulsive, où il avait invité l’Undertaker, Logan Paul a expliqué sa décision. Il a souligné que la WWE était l’un des défis les plus difficiles de sa carrière et qu’il avait travaillé dur pour impressionner les fans avec ses prises. Cependant, il a également admis que le Springboard Moonsault était extrêmement risqué et difficile à exécuter correctement.

Logan Paul a déclaré : « Je le ferai une fois dans ma vie et je ne le referai plus jamais parce que c’est extrêmement difficile et dangereux. Il n’y a pratiquement aucune marge d’erreur. » Il a également mentionné qu’il avait pris des précautions spéciales pour s’assurer que le saut se déroule bien, mais qu’il avait quand même ressenti une certaine douleur après l’impact.

Cette décision de Logan Paul de ne pas répéter le Springboard Moonsault montre à quel point les athlètes de la WWE prennent au sérieux leur sécurité et leur bien-être. Malgré son envie de divertir les fans et de repousser ses limites, il reconnaît que certaines prises peuvent mettre sa santé en danger.

Il est clair que Logan Paul a beaucoup de respect pour les lutteurs professionnels comme Roman Reigns, qui sont capables de raconter des histoires convaincantes sans prendre autant de risques physiques. Cette prise de conscience de sa part montre qu’il a mûri en tant que performer et qu’il est prêt à trouver un équilibre entre divertissement et sécurité.

En fin de compte, même si les fans ne verront plus Logan Paul réaliser un Springboard Moonsault, ils peuvent toujours apprécier son engagement envers son art et sa volonté de se dépasser. Sa décision de ne pas répéter ce mouvement montre qu’il met sa santé en priorité, et c’est une leçon importante pour tous les aspirants lutteurs qui pourraient être tentés de prendre des risques inutiles sur le ring.