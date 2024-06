Les RDV du Pile à Roubaix: Un Festival Incontournable!

• | Événements Publié le 11 juin 2024|Le quartier du Pile à Roubaix va être animé par les RDV du Pile, un événement participatif à ne pas manquer du 12 au 21 juin à la Condition Publique. En collaboration avec l’URBX Festival, cette édition promet des moments mémorables pour tous les participants.

Un Festival pour Tous

Les RDV du Pile, lancés en 2008, ont pour objectif de renforcer les liens entre les résidents et les artistes tout en mettant en valeur la richesse et la diversité du quartier du Pile. Ce festival de 10 jours propose un programme varié comprenant des ateliers, des animations, des spectacles, des expositions photo, des installations d’art contemporain et des concerts.

Une Programmation Diversifiée

Expositions Inspirantes

Ne manquez pas l’exposition participative « D’ici et de là-bas » de Nassira Seddi, qui crée un pont artistique entre l’Algérie et Roubaix. Cette exposition combine les œuvres de photographes algériens avec les récits des habitants de Roubaix. De plus, pour célébrer les 20 ans de la Condition Publique, le photographe Julien Pitinome présente une fresque géante mettant en lumière la jeunesse de Roubaix à travers des portraits et des interviews de 230 jeunes locaux.

Ateliers et Animations Gratuites

Pendant deux semaines, du mercredi au dimanche, participez à une variété d’ateliers et d’animations gratuits tels que le yoga des doigts, l’initiation aux sports de pagaie, le théâtre de marionnettes, l’initiation à la pêche, le parcours sportif, la danse urbaine, le parkour, la chorale, le street foot, la peinture, les massages, les balades à vélo ou en bateau. Toutes ces activités se déroulent à la Condition Publique et ses alentours.

Des Moments Pour Tous les Âges

Le festival propose des temps forts en soirée et le week-end, ainsi que des moments plus calmes pour les familles, les jeunes et les écoles l’après-midi. Que vous soyez un habitué ou un nouveau venu, il y aura certainement une activité ou un spectacle qui vous plaira.

Informations Pratiques

Les RDV du Pile se tiennent du mercredi au dimanche, de 13h30 à minuit, à la Condition Publique. L’entrée est gratuite et le programme complet est disponible sur le site web de la Condition Publique ou en appelant le 03 28 33 48 33.

Ne manquez pas cette opportunité unique de célébrer la créativité, la diversité et le partage au cœur de Roubaix. Venez nombreux et participez à cette fête exceptionnelle qui promet de belles rencontres et des souvenirs inoubliables!