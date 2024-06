Les Arènes de Vérone célèbrent l’entrée du chant lyrique italien au patrimoine immatériel de l’Unesco

Les Arènes de Vérone, un joyau architectural de l’Empire romain et un temple historique de l’opéra italien, ont accueilli un concert de prestige le vendredi 7 juin 2024. Sous la direction du chef d’orchestre Riccardo Muti, des stars internationales du monde lyrique telles que Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Ludovic Tézier, Eleonora Buratto, Luca Salsi et Francesco Meli ont interprété de grands airs d’opéra italiens. Plus de 10 000 mélomanes ont convergé vers le plus grand théâtre en plein air du monde pour assister à cet événement musical exceptionnel.

Le Bel Canto italien a récemment été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, une décision saluée comme une marque d’excellence planétaire par Rome. Cette tradition musicale italienne est universellement reconnue par les chanteurs d’opéra du monde entier. L’opéra italien, considéré comme l’aîné de tous les opéras, a été une invention italienne qui a influencé la musique lyrique dans le monde entier. Les Arènes de Vérone offrent un cadre idéal pour célébrer cette riche tradition musicale, avec une acoustique exceptionnelle et une atmosphère magique.

La soirée du 7 juin a marqué le début de la 101e édition du Festival d’Opéra des Arènes de Vérone, qui se déroulera jusqu’au 7 septembre et devrait attirer plus de 500 000 spectateurs au total. Ce festival, créé en 1913 par le ténor Giovanni Zenatello, a accueilli des artistes légendaires tels que Maria Callas, qui a lancé sa carrière sur la scène des Arènes de Vérone en 1947. Depuis lors, cet amphithéâtre de pierre a vu défiler les plus grandes stars de l’opéra et continue d’émerveiller les amateurs de musique classique du monde entier.

Les Arènes de Vérone, qui ont été construites au premier siècle après J.-C. pour des spectacles divers, sont devenues un haut lieu de l’opéra en plein air et un symbole de la richesse culturelle de l’Italie.