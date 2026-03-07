Pourquoi la Mode M’énerva Autrefois

Il y a 15 ans, lors d’un défilé à Paris, j’ai vu une robe qui m’a fait dire: « Jamais de la vie! » C’était une robe jaune fluo, portée par une mannequin nommée, disons, Claire. J’ai pensé: « Qui va porter ça? » (Spoiler: beaucoup de monde, et ça m’a pris du temps à accepter.)

La mode, pour moi, c’était compliqué. Trop de règles, trop de « il faut ». Mais aujourd’hui, je comprends. La mode, c’est une forme d’expression. C’est moi.

Mon Committment à la Mode

Je me souviens, en 2010, j’ai acheté une veste en cuir noir. Une acquisition de 87 euros, mais je l’ai portée pendant des années. C’était mon petit succès, ma réussite. Et c’est là que j’ai réalisé que la mode, c’est aussi une question de qualité.

Mais bon, je ne suis pas parfaite. L’année dernière, j’ai acheté une robe sur un coup de tête. Elle était belle, mais elle ne m’allait pas. J’ai essayé de l’amendments, de la modifier, mais rien n’y a fait. C’était un échec, mais j’ai appris. La mode, c’est aussi une question de détermination.

Les Tendances, Oui, Mais…

Je ne suis pas une grande fan des tendances. Je préfère m’habiller pour moi, pas pour les autres. Mais parfois, il faut suivre le mouvement. Par exemple, les jeans mom. Qui les aurait cru? Pourtant, ils sont partout. Et honnêtement, ils sont confortables.

Mais attention, suivre les tendances ne veut pas dire se perdre. Il faut rester fidèle à soi-même. C’est ce que m’a dit ma collègue, disons, Sophie, lors d’un café sur la rue de Rivoli. « Marie », elle m’a dit, « la mode, c’est comme la vie. Il faut trouver un équilibre. »

Et elle a raison. La mode, c’est un équilibre entre ce qu’on aime et ce qui est tendance. C’est un équilibre entre confort et style. C’est un équilibre entre soi et les autres.

Le Style, C’est la Confiance

Le style, ce n’est pas seulement ce qu’on porte. C’est aussi comment on le porte. C’est la confiance en soi. C’est la façon dont on se présente au monde.

Je me souviens, il y a quelques années, j’ai rencontré une femme à un dîner. Elle portait une robe simple, mais elle était rayonnante. Elle m’a dit: « Marie, le secret, c’est de s’aimer. Si tu t’aimes, tu rayonnes. » Et c’est vrai. Le style, c’est la confiance en soi.

Et puis, il y a les accessoires. Les sacs, les chaussures, les bijoux. Ils peuvent transformer une tenue. Mais attention, trop d’accessoires tuent l’accessoire. C’est ce que m’a dit un jour un ami, disons, Thomas. « Moins, c’est plus », il m’a dit. Et il avait raison.

La Mode et la Durabilité

La mode, c’est aussi une question de durabilité. Il faut acheter moins, mais mieux. C’est ce que j’ai appris lors d’un voyage à Milan. J’ai vu des usines, des ateliers. J’ai vu comment les vêtements sont faits. Et j’ai réalisé que la mode, c’est aussi une question de respect.

Respect pour les personnes qui fabriquent les vêtements. Respect pour l’environnement. Respect pour soi-même. C’est ce que m’a dit une designer, disons, Laura. « Marie », elle m’a dit, « la mode, c’est un engagement. Un engagement envers soi-même et envers les autres. »

Et c’est vrai. La mode, c’est un engagement. C’est un engagement envers soi-même, envers les autres, envers la planète. C’est un engagement envers la qualité, la durabilité, le style.

Les Conseils de Marie

Alors, voici mes conseils. D’abord, trouvez votre style. Ensuite, soyez fidèle à vous-même. Et enfin, achetez moins, mais mieux. Et n’oubliez pas, la mode, c’est aussi une question de confiance en soi.

Et si vous voulez plus de conseils, vous y trouverez des conseils pratiques, des tendances, des astuces. Tout ce qu'il vous faut pour briller.

Et maintenant, à vous de jouer. Trouvez votre style. Soyez fidèle à vous-même. Et surtout, amusez-vous. La mode, c’est fait pour ça.

À propos de l’auteur: Marie Dubois est une journaliste de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour des magazines prestigieux et a interviewé des designers du monde entier. Elle est passionnée par la mode, le style et la durabilité. Elle vit à Paris avec son chat, Minou, et écrit pour DecoTidien.com.