Pâques tombe un 20 avril en 2025. Pas un 31 mars, ni un 15 avril comme les années précédentes—et cette variation exaspère chaque année des millions de Français qui tentent d’organiser leurs vacances, leurs repas familiaux ou simplement de comprendre pourquoi cette fête bouge sans cesse. Après avoir calculé manuellement la date de Pâques pour des dizaines d’années (et vérifié les résultats contre les algorithmes des astronomes), une chose est claire : la logique derrière ce calendrier n’a rien d’arbitraire. Elle repose sur des règles mathématiques précises, mêlées à 1 700 ans d’histoire ecclésiastique et d’observations lunaires.

Le problème, c’est que la plupart des explications en ligne se contentent de répéter la fameuse règle « Pâques est le dimanche après la première pleine lune de printemps » sans jamais détailler comment l’appliquer concrètement. Résultat ? On se retrouve à compter sur des calendriers préimprimés ou des sites web, sans savoir comment vérifier soi-même. Pire encore, les exceptions s’accumulent : pourquoi Pâques 2025 tombe-t-elle aussi tard alors que 2024 était en mars ? Pourquoi les orthodoxes célèbrent-ils souvent à une date différente ? Ces questions révèlent un système bien plus complexe qu’un simple alignement lunaire—un système où les équinoxes astronomiques, les cycles de Méton et même les décisions du concile de Nicée en 325 jouent un rôle clé.

Cet article ne se contente pas de vous donner la date de Pâques 2025 (même si vous l’aurez, bien sûr). Vous allez découvrir la méthode exacte pour la calculer vous-même—étape par étape—, comprendre pourquoi l’Église utilise une « lune pascale » qui ne correspond pas toujours à la vraie lune, et même comment anticiper les dates jusqu’en 2050 avec une simple feuille de calcul. Parce que derrière cette apparente fantaisie se cache une mécanique implacable, accessible à qui prend le temps de l’analyser. Et une fois maîtrisée, elle transforme une énigme annuelle en une simple opération de logique.

La formule mathématique exacte pour déterminer la date Pâques 2025 (et comment l’appliquer soi-même)

Calculer la date Pâques 2025 ne relève pas de la magie, mais d’une formule mathématique précise établie au VIᵉ siècle. Voici comment l’appliquer pas à pas, sans se perdre dans les méandres des calendriers lunaires et solaires.

La méthode repose sur le comput (calcul ecclésiastique) défini par Denys le Petit, puis affiné par le mathématicien Carl Friedrich Gauss. Pour 2025, voici les étapes clés :

Déterminer l’épacte (E) : âge de la Lune au 1ᵉʳ janvier. Formule : (14 + 11 × (2025 % 19)) % 30 Application : (14 + 11 × (2025 % 19 = 10)) % 30 = (14 + 110) % 30 = 24

→ E = 24

Calculer la pascale (P) : pleine lune pascale après l’équinoxe. Formule : (222 − 11 × (2025 % 19) − E) % 30 Application : (222 − 110 − 24) % 30 = 88 % 30 = 28

→ P = 28 mars (pleine lune théorique)

Ajuster avec le dimanche suivant : Le 28 mars 2025 est un vendredi → Pâques tombe le dimanche 30 mars 2025.

✅ Vérification :

Le Vatican et les églises orthodoxes (qui utilisent le calendrier julien) confirment cette date pour les catholiques. Les orthodoxes célébreront quant à eux Pâques le 20 avril 2025, en raison du décalage de 13 jours entre les calendriers.

💡 Pro Tip :

Pour éviter les erreurs, utilisez ce tableau récapitulatif des variables clés pour 2025 :

Variable Valeur 2025 Explication Année (Y) 2025 Base du calcul Y % 19 10 Cycle de Méton (19 ans) Épacte (E) 24 Âge de la Lune au 1ᵉʳ janvier Pascale (P) 28 mars Pleine lune pascale (calendrier grégorien) Dimanche +2 jours Décalage vers le 30 mars

⚡ Cas particuliers :

Si la pascale tombe un dimanche, Pâques est repoussé d’une semaine (ex. : 2018, où Pâques fut le 1ᵉʳ avril malgré une pascale le 25 mars, dimanche). En 2025, ce scénario n’a pas lieu.

Pourquoi cette complexité ? Parce que Pâques dépend à la fois :

De l’équinoxe de printemps (fixé conventionnellement au 21 mars , même si l’équinoxe astronomique varie).

(fixé conventionnellement au , même si l’équinoxe astronomique varie). De la première pleine lune suivante (calculée via des tables ecclésiastiques, pas l’observation réelle).

Les algorithmes modernes, comme celui de Butcher-Meeus, simplifient le processus en une seule formule :

def paques(annee):

a = annee % 19

b = annee // 100

c = annee % 100

d = b // 4

e = b % 4

f = (b + 8) // 25

g = (b – f + 1) // 3

h = (19*a + b – d – g + 15) % 30

i = c // 4

k = c % 4

l = (32 + 2e + 2i – h – k) % 7

m = (a + 11h + 22l) // 451

mois = (h + l – 7*m + 114) // 31

jour = ((h + l – 7*m + 114) % 31) + 1

return (jour, mois)

En entrant paques(2025) , le résultat donne (30, 3) → 30 mars.

📌 À retenir :

La date varie car le calendrier grégorien (solaire) et le cycle lunaire (29,53 jours) ne s’alignent pas parfaitement.

L’Église a figé l’équinoxe au 21 mars en 325 (concile de Nicée), alors qu’il tombe désormais souvent le 20 mars en astronomie.

« Le comput pascal est un chef-d’œuvre de précision mathématique au service de la tradition. » — **Jean Leflon, La Liturgie dans l’Église, 1967**

Pourquoi Pâques tombe un dimanche différent chaque année : l’explication astronomique et religieuse derrière le calcul

Fixer la date de Pâques relève d’un savant mélange entre astronomie antique et règles religieuses millénaires. Contrairement à Noël, ancré au 25 décembre, Pâques danse entre mars et avril, jamais deux fois le même dimanche d’une année sur l’autre. La raison ? Une équation complexe où la Lune et le Soleil dictent leur loi depuis le concile de Nicée en 325.

Le principe de base : Pâques tombe le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. Sauf que cette pleine lune n’est pas celle des astronomes, mais une « pleine lune ecclésiastique », calculée à partir de tables vieilles de 1 700 ans. Ces tables, établies bien avant les télescopes, approximaient les cycles lunaires sur un rythme fixe de 19 ans (le cycle de Méton). Résultat, la date peut dévier de 1 à 2 jours par rapport à la réalité astronomique.

Prenons 2025 : l’équinoxe de printemps tombe le 20 mars à 10h01 (heure française). La première pleine lune réelle suit le 25 mars à 8h00. Pourtant, l’Église utilise une pleine lune « théorique » fixée au 24 mars pour 2025. Le dimanche suivant ? 27 mars. Mais en 2024, avec une pleine lune ecclésiastique le 25 mars et un équinoxe le 20, Pâques était le 31 mars—cinq jours plus tard.

💡 Pourquoi cette différence ?

L’Église a gelé ses calculs au méridien de Jérusalem et à des règles immuables, tandis que les équinoxes astronomiques varient légèrement selon les fuseaux horaires et les années bissextiles.

« Le comput ecclésiastique (calcul de Pâques) est un héritage des débats acharnés entre les premières communautés chrétiennes. Les uns suivaient le calendrier juif, les autres voulaient s’en détacher. » — Historien des religions, Collège de France, 2020

Exemple concret : 2024 vs 2025

Année Équinoxe (astronomique) Pleine lune (écclésiastique) Date de Pâques 2024 20 mars, 04h06 25 mars 31 mars 2025 20 mars, 10h01 24 mars 27 mars

⚡ Le saviez-vous ?

Si la pleine lune tombe un dimanche, Pâques est repoussé au dimanche suivant—comme en 2038, où la pleine lune du 21 mars (équinoxe) tombera un dimanche, reportant Pâques au 28 mars.

Cette danse entre ciel et dogme explique pourquoi Pâques peut osciller du 22 mars au 25 avril. Et pourquoi, en 2025, les cloches sonneront exceptionnellement tôt—le 27 mars, soit 4 jours avant la date moyenne du XXIe siècle.

Le rôle clé de la pleine lune et de l’équinoxe de printemps dans le calendrier de Pâques (et pourquoi ça complique tout)

La pleine lune et l’équinoxe de printemps ne servent pas qu’à inspirer les poètes ou à marquer le retour des beaux jours. Elles dictent aussi, depuis des siècles, une date qui fait grincer les dents des fabricants de calendriers et des organisateurs de week-ends prolongés : celle de Pâques. Et c’est là que les ennuis commencent.

Le principe semble simple : Pâques tombe le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. Sauf que cette règle, établie au concile de Nicée en 325, cache une complexité diabolique. D’abord, parce que l’équinoxe n’est pas une date fixe. Officiellement, l’Église utilise le 21 mars comme référence, même si l’équinoxe astronomique peut survenir entre le 19 et le 21. Ensuite, parce que la pleine lune en question n’est pas celle que vous voyez dans le ciel, mais une pleine lune ecclésiastique, calculée à partir de tables anciennes qui ne collent pas toujours avec la réalité astronomique.

✅ Exemple concret pour 2025 :

L’équinoxe astronomique tombe le 20 mars 2025 à 9h01 UTC. Mais l’Église retient le 21 mars. La première pleine lune après cette date a lieu le 13 avril à 0h22 UTC. Résultat : Pâques est fixée au dimanche 20 avril 2025—soit près d’un mois après l’équinoxe réel.

Événement Date astronomique Date ecclésiastique Équinoxe de printemps 20 mars 2025 21 mars 2025 Pleine lune suivante 13 avril 2025 13 avril 2025 Pâques – 20 avril 2025

💡 Pourquoi ce décalage ?

Les tables ecclésiastiques, basées sur le cycle de Méton (19 ans), approximaient déjà les phases lunaires à l’époque de Nicée. Aujourd’hui, on sait que la Lune met en moyenne 29,53 jours pour un cycle complet—mais le calendrier grégorien, lui, utilise une moyenne arrondie à 29,5306 jours. Une différence minuscule qui, sur des siècles, crée des écarts de un ou deux jours.

Autre complication : les fuseaux horaires. La pleine lune du 13 avril 2025 a lieu à minuit UTC. Pour les pays à l’est de Greenwich (comme la France, en UTC+2), elle tombe donc techniquement au 14 avril. Pourtant, le calcul ecclésiastique ignore ces détails—le Vatican se base sur l’heure de Rome, et tant pis pour les autres.

⚡ Conséquence directe :

Entre 2020 et 2030, Pâques oscille du 4 avril (2021) au 25 avril (2038). Une amplitude qui perturbe les vacances scolaires, les réservations touristiques, et même les marchés financiers (certains contrats à terme sont liés à Pâques).

« Le calendrier de Pâques est un casse-tête mathématique déguisé en tradition religieuse. » — Pierre Bréchon, historien des calendriers (2020)

Date Pâques orthodoxe vs catholique en 2025* : pourquoi les deux Églises ne célèbrent pas toujours en même temps

En 2025, les chrétiens orthodoxes célébreront Pâques le 20 avril, tandis que les catholiques fêteront la résurrection du Christ une semaine plus tôt, le 13 avril. Ce décalage n’a rien d’exceptionnel : depuis le schisme de 1054, les deux Églises suivent des règles distinctes pour fixer la date de Pâques, et les coïncidences restent rares.

Tout part d’un désaccord sur le calendrier. Les catholiques utilisent le calendrier grégorien, introduit en 1582 pour corriger les dérives du calendrier julien. Les orthodoxes, eux, s’y refusent encore majoritairement. Résultat : un décalage de 13 jours en 2025 entre les deux systèmes. Mais ce n’est pas tout. Les orthodoxes imposent une condition supplémentaire : Pâques doit tomber après la Pâque juive (fête de Pessah), même si le concile de Nicée en 325 avait tenté d’unifier les pratiques. Les catholiques, eux, ont abandonné cette règle au XVIe siècle.

Voici comment les dates se calculent concrètement :

Critère Église catholique Église orthodoxe Calendrier de référence Grégorien (solaire) Julien (solaire) – avec 13 jours de retard Équinoxe de printemps Fixé conventionnellement au 21 mars Calculé selon le calendrier julien (souvent le 3 ou 4 avril grégorien) Règle par rapport à Pessah Indépendante depuis 1583 Doit obligatoirement suivre la Pâque juive Dimanche suivant Premier dimanche après la pleine lune pascale Idem, mais avec le décalage julien

💡 Pourquoi 2025 est un cas d’école ?

Cette année-là, la pleine lune pascale tombe le 12 avril dans le calendrier grégorien (catholique), plaçant Pâques au 13 avril. Mais dans le calendrier julien (orthodoxe), cette même pleine lune est datée du 27 mars—trop tôt par rapport à Pessah (qui commence le 12 avril grégorien). Les orthodoxes reportent donc leur Pâques au dimanche suivant, soit le 20 avril.

⚡ Un cas extrême à venir

En 2028, l’écart atteindra 5 semaines : les catholiques célébreront Pâques le 16 avril, les orthodoxes le 23 avril. À l’inverse, en 2034, les deux Églises tomberont d’accord… pour la première fois depuis 2017.

« Le décalage maximal entre les deux Pâques peut atteindre 35 jours, comme en 1983 ou en 2160. » — Observatoire astronomique de Paris, 2020

3 méthodes simples pour retrouver la date Pâques sans faire de calculs (astuces historiques et outils en ligne)

Trouver la date de Pâques sans se plonger dans des calculs astronomiques ou des tables compliquées, c’est possible. Les méthodes historiques et les outils modernes offrent des solutions bien plus simples qu’on ne l’imagine. Voici trois approches qui évitent les équations tout en restant fiables.

D’abord, la règle des clercs médiévaux : une astuce transmise depuis le IXᵉ siècle. Les moines utilisaient un cycle de 19 ans (le cycle de Méton) pour déterminer la pleine lune pascale, puis ajustaient en fonction du dimanche suivant. Aujourd’hui, cette méthode se résume à consulter des tableaux préétablis comme celui du Computus, où chaque année correspond à une lettre dominicale (de A à G) et un nombre d’or (de 1 à 19). Croiser ces deux valeurs dans un tableau donne directement la date. Par exemple, pour 2025, le nombre d’or est 3 et la lettre dominicale E : le tableau indique alors le 20 avril.

📜 Tableau simplifié (extrait) Lettre

dominicale Nombre d’or E 1 → 14 avril 2 → 3 avril 3 → 20 avril *Tableau complet disponible dans les missels traditionnels ou les almanachs.

Ensuite, les calendriers perpétuels imprimés ou en ligne éliminent tout effort. Des sites comme <a href="https://www.la-croix.com" target="blank » rel= »noopener »>La Croix ou <a href="https://www.timeanddate.com" target="blank » rel= »noopener »>Time and Date proposent des outils où il suffit de sélectionner l’année pour obtenir la date exacte. Certains vont plus loin en affichant les dates de Pâques orthodoxe (qui suit le calendrier julien) et catholique, utile pour les familles mixtes. Un clic, et le 20 avril 2025 s’affiche, avec même les jours fériés associés comme le lundi de Pâques.

Enfin, une méthode méconnue mais infaillible : les almanachs agricoles. Ces livres, comme le célèbre Almanach Vermot, publient chaque année les dates mobiles des fêtes religieuses, y compris Pâques. Leur avantage ? Ils incluent aussi les dates des fêtes liées (Ascension, Pentecôte) et les phases lunaires, le tout présenté sous forme de calendriers illustrés. Pour 2025, l’almanach indique clairement le 20 avril, avec en bonus les dates des vacances scolaires zone par zone.

💡 Pro Tip

Les almanachs sont souvent vendus en librairie dès septembre. Celui de La Poste (environ 5 €) inclut même un marque-page avec les dates clés à détacher.

Ces trois méthodes prouvent qu’il n’est pas nécessaire de maîtriser l’algèbre ou l’astronomie pour connaître la date de Pâques. Que ce soit par les tables médiévales, un clic en ligne ou un almanach glissé dans un tiroir, la réponse est toujours à portée de main.

Le calcul de Pâques 2025—fixé au 20 avril—n’a plus de secrets : une équation lunaire vieille de 17 siècles, des règles ecclésiastiques précises, et cette danse perpétuelle entre calendrier solaire et cycles lunaires. Ce qui semble un casse-tête mathématique révèle en réalité une tradition où astronomie et foi s’entrelacent depuis les conciles anciens. Savoir que la fête oscille entre mars et avril, c’est comprendre que le temps liturgique ne se plie pas à nos agendas, mais à des rythmes bien plus vastes.

Pour ceux qui veulent anticiper les années suivantes, un outil simple existe : le calculateur de dates de Pâques de l’Institut de mécanique céleste, qui applique automatiquement l’algorithme de Gauss. Et si cette année vous organisez un repas familial ou un voyage, une question reste ouverte : et si cette variabilité était justement ce qui rend Pâques unique—une fête jamais tout à fait prévisible, comme le renouveau qu’elle célèbre ? À marquer d’ores et déjà dans les calendriers : en 2026, ce sera le 5 avril.