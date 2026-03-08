Pourquoi Je Me Soucie Toujours de la Mode

Alors, il était une fois, en 1995, une jeune fille de 18 ans, moi, qui a découvert le monde de la mode. J’étais à Paris, dans un petit café près du Louvre, avec mon amie Claire. On a vu une femme avec un manteau en laine rouge qui m’a complètement hypnotisée. C’était le début de tout.

Claire m’a regardée et a dit : « Tu es sérieuse ? Tu veux vraiment parler de mode toute ta vie ? » Et moi, avec tout l’entêtement de mes 18 ans, j’ai répondu : « Oui, absolument. » Et voilà, 20 ans plus tard, me voilà encore.

Mais franchement, la mode, c’est bien plus que des vêtements. C’est une façon de s’exprimer, de se sentir bien dans sa peau. C’est aussi un monde de fous, mais c’est mon monde.

Les Tendances, C’est Comme le Temps

Je me souviens, il y a environ trois mois, j’étais à une conférence à Lyon. Une styliste nommée Sophie a dit quelque chose qui m’a marquée : « Les tendances vont et viennent comme le vent. » (Oui, elle a vraiment dit ça, un peu cliché, mais c’est vrai.)

Et c’est vrai, les tendances changent tout le temps. Par exemple, les pantalons cargo sont de retour. Qui l’eût cru ? Pas moi, en tout cas. Mais bon, je m’adapte. Je dois, c’est mon travail.

Et puis, il y a les tendances qui ne devraient jamais revenir. Les jeans taille basse, par exemple. Non, merci. Je me souviens d’avoir porté ça en 2003, et c’était une erreur. Une grosse erreur.

Les Conseils de Mode Qui Me Font Grincer des Dents

Alors, parlons des conseils de mode. Il y en a certains qui me font vraiment grincer des dents. Par exemple, « Ne jamais mélanger les imprimés ». Pff, n’importe quoi. Moi, je dis : faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît, foncez.

Et puis, il y a le fameux « Les rayures amincissent ». Honnêtement, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c’est n’importe quoi. J’ai une amie, Marie, qui porte des rayures et elle est magnifique. Point.

Un autre conseil qui m’énerve, c’est « Ne portez pas de blanc après le Labor Day ». Qui a décidé de cette règle, d’abord ? Et pourquoi on devrait encore la suivre en 2023 ? C’est complètement ridicule.

Et puis, il y a les gens qui disent qu’il faut suivre les tendances à la lettre. Non, non, non. La mode, c’est aussi une question de personnalité. Si vous aimez quelque chose, portez-le, peu importe ce que disent les autres.

Les Erreurs de Mode Que J’ai Commises

Parce que oui, j’ai fait des erreurs. Alot. Beaucoup. Par exemple, en 2001, j’ai teint mes cheveux en blond platine. C’était une catastrophe. Ma mère m’a regardée et a dit : « Qu’est-ce que tu as fait ? » Et mon père a juste soupiré. Bref, ce n’était pas mon meilleur moment.

Et puis, il y a eu la période où j’ai cru que les chaussures à plateforme étaient une bonne idée. Spoiler : elles ne l’étaient pas. J’ai trébuché, je suis tombée, et j’ai appris ma leçon.

Mais vous savez quoi ? C’est okay de faire des erreurs. C’est comme ça qu’on apprend. Et puis, ça fait des histoires à raconter.

La Mode et la Confiance en Soi

La mode, c’est aussi une question de confiance en soi. Je me souviens d’une fois, il y a environ cinq ans, où j’étais à un dîner avec des collègues. J’avais mis une robe que je trouvais un peu trop audacieuse. Ma collègue Dave m’a regardée et a dit : « Tu es magnifique. » Et ça m’a fait du bien. Ça m’a rappelé que la mode, c’est aussi pour se sentir bien.

Et puis, il y a les jours où on se sent juste pas bien. Où rien ne va. Où on a l’impression que rien ne nous va. Ces jours-là, je mets un jean et un t-shirt. Et c’est okay. Parce que la mode, c’est aussi savoir s’accepter.

Le Futur de la Mode

Alors, où va la mode ? Franchement, je n’en ai aucune idée. Mais je sais une chose : elle va continuer à évoluer. Et moi, je vais continuer à la suivre, à l’aimer, et parfois à la critiquer.

Parce que la mode, c’est comme un bon vin. Elle se bonifie avec le temps. Enfin, parfois. Des fois, elle se bonifie pas. Comme les jeans taille basse, par exemple.

Bref, la mode, c’est compliqué. Mais c’est aussi simple. C’est ce que vous aimez, ce qui vous fait sentir bien. Et c’est tout ce qui compte.

À propos de l’auteur : Je m’appelle Sophie, j’ai 38 ans, et je suis rédactrice en chef depuis plus de 20 ans. J’ai travaillé pour des magazines comme Vogue, Elle, et bien d’autres. J’ai vu des tendances venir et partir, et j’ai appris à aimer la mode sous tous ses aspects. Parce que oui, la mode, c’est bien plus que des vêtements. C’est une façon de vivre.